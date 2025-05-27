Эксперты оценили убыточность угольного экспорта к 2030 году

Согласно расчетам аналитиков, на Северо-Западе убыточность угольных поставок в базовом сценарии увеличится с 1 тыс. руб. до 1,5 тыс. руб. за тонну, на Юге — с 0,9 тыс. руб. до 1,3 тыс. руб. На Востоке доходность в размере 21 ₽ уйдет в минус и составит 0,4 тыс. руб. убытка. Ожидается, что таким образом морской экспорт твердого топлива (на него приходится порядка 90% всех поставок на внешние рынки; по итогам прошлого года совокупные поставки за рубеж составили 196,2 млн т при добыче 443,5 млн т, те же показатели Минэнерго рассчитывает сохранить и в 2025-м) сократится в следующие пять лет на 10% по отношению к 2024-му, до 150,2 млн т. Объемы перевозок на запад снизятся более чем на 40%, «поддерживающим фактором» останутся только долгосрочные инвестпрограммы и устоявшиеся цепочки поставок (загрузка портовых мощностей при этом сократится ниже 35% при 64% в 2024-м), в южном направлении они будут стабильными за счет близости ключевых потребителей — Индии и Турции.