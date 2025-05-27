Эксперты оценили убыточность угольного экспорта к 2030 году

Снижение цен на уголь к 2030 году на 5% относительно уровня 2024 года приведет к убыточности его экспорта во всех направлениях, оценили в отраслевом консалтинговом агентстве NEFT Research (РБК ознакомился с соответствующим обзором). К концу прошлого года стоимость тонны энергетического угля находились на уровне $77−84, коксующегося — $123−125. Текущая цена, в мае 2025-го, уже фактически ниже пятилетнего прогноза аналитиков и составляет $63−72 за тонну энергетического угля в зависимости от базиса FOB.
По версии NEFT Research, наиболее существенно падение котировок скажется на рынке энергетического угля, сегмент коксующегося отреагирует на эти изменения «менее чувствительно» за счет запаса доходности, превышающего 1 тыс. руб. за тонну.
Согласно расчетам аналитиков, на Северо-Западе убыточность угольных поставок в базовом сценарии увеличится с 1 тыс. руб. до 1,5 тыс. руб. за тонну, на Юге — с 0,9 тыс. руб. до 1,3 тыс. руб. На Востоке доходность в размере 21 ₽ уйдет в минус и составит 0,4 тыс. руб. убытка. Ожидается, что таким образом морской экспорт твердого топлива (на него приходится порядка 90% всех поставок на внешние рынки; по итогам прошлого года совокупные поставки за рубеж составили 196,2 млн т при добыче 443,5 млн т, те же показатели Минэнерго рассчитывает сохранить и в 2025-м) сократится в следующие пять лет на 10% по отношению к 2024-му, до 150,2 млн т. Объемы перевозок на запад снизятся более чем на 40%, «поддерживающим фактором» останутся только долгосрочные инвестпрограммы и устоявшиеся цепочки поставок (загрузка портовых мощностей при этом сократится ниже 35% при 64% в 2024-м), в южном направлении они будут стабильными за счет близости ключевых потребителей — Индии и Турции.
Финансы угольщиков
Угольная отрасль завершила 2024 год с убытком в размере 129 млрд руб. при прибыли в размере 357 млрд руб. годом ранее, выручка составила 1,8 трлн руб. против 2,2 трлн руб. в 2023-м. По прогнозу Минэнерго, по итогам 2025-го убытки могут вырасти до 261 млрд руб., выручка — упасть до 1,5 трлн руб.
Поддержать экономику экспорта и сделать его прибыльным во всех направлениях поможет «перераспределение маржинальности» по цепочкам поставок — прежде всего речь идет о снижении тарифов на железнодорожные перевозки и ставок перевалки в портах, говорится в обзоре. Так, доходность в восточном направлении может составить к 2030 году 1,7 тыс. руб. за тонну угля, на северо-западном — 1,6 тыс. руб., на южном — 1,9 тыс. руб.
Что поможет сохранить угольный экспорт
В начале мая 2025 года президент Владимир Путин одобрил антикризисную программу для угольной отрасли, среди положений которой — предоставление угольщикам скидок в размере 12,8% при перевозках по железной дороге в адрес портов Юга и Северо-Запад и возобновление действия понижающих коэффициентов (0,4 на дальность и 0,895 для энергетического угля). Минтранс, оценив экономику поставок угля в этих направлениях, пришел к выводу, что экспортеры не нуждаются в финансовых послаблениях, позднее писала газета «Коммерсантъ».
При этом, по данным NEFT Research, к концу 2024 года доля логистики в цене реализации твердого топлива достигла рекордных 79−83%. В частности, к такой ситуации привело снижение цен на российский энергетический уголь на 23−31% относительного 2022 года, отмена понижающих коэффициентов и плановые индексации тарифов РЖД (в последний раз — в конце прошлого года, на 13,8%) повысили стоимость транспортировки угля в 1,5 раза. Удельные затраты на перевалку сократились только в порту Тамань (-33%), в остальных, наоборот, зафиксирован рост в диапазоне 5−70% (по оценке NEFT Research, доходы стивидоров от угля в 2024-м составили 160−240 млн руб., и в целом 15−20% выручки на рынке портовых услуг формирует твердое топливо, для специализированных терминалов 30−40%). Маржинальность экспорта через порты Дальнего Востока обеспечена «сравнительно высокими угольными котировками» за счет дешевого фрахта, говорится в обзоре.
Сейчас рентабельность экспорта энергетического угля для производителей из «внутренних районов страны» действительно стала «около нулевой» или отрицательной особенно на западных направлениях, соглашается Игорь Смирнов, директор по грузовому транспорту и логистике Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ). При дальнейшем снижении стоимости продукции на базисах FOB Дальнего Востока и Северо-Запада можно ожидать падение экспортных поставок и ухудшение финансового состояния многих грузоотправителей угля из Кузбасса, Новосибирской области, Хакасии и соседних регионов.
«Тренд на снижение стоимости угля вряд ли удастся переломить в долгосрочной перспективе ввиду продолжающегося энергоперехода, а также переориентацией на газ, как основной вид ископаемого топлива», — пессимистичен эксперт. Он также разделяет мнение о том, что основной мерой поддержки для экспортеров могут быть понижающие коэффициенты. «Однако это может создать неравные условия для доступа грузоотправителей разных видов грузов к железнодорожной сети и снизить доходы перевозчика, что, в свою очередь, ограничит реализацию инвестпрограммы РЖД (в 2025 году ее объем уменьшился на 40,3% к 2024-му, до 890,9 млрд руб., в том числе вложения в проекты расширения инфраструктуры)», — заключает Смирнов.
РЖД неоднократно отмечали, что предоставление каких-либо льгот и преференций на перевозку угля угрожает финансовому состоянию компании (например, потери холдинга из-за соглашений на гарантированный вывоз твердого топлива на экспорт в восточном направлении оцениваются в 200 млрд руб.) В Институте экономики и развития транспорта («дочка» РЖД) ранее указывали, что в мае при уровне цен $62−75 за тонну энергетического угля калорийностью 6000 нетбэки составляют 900−1200 ₽ Возврат понижающих коэффициентов и 12-процентные скидки могут увеличить нетбэки на 240−720 ₽, но при сохранении текущих котировок и с учетом средней себестоимости добычи (2,6 тыс. руб. по данным на февраль этого года) такие меры не позволяют обеспечить рентабельность для большинства производителей, особенно не владеющих портовой инфраструктурой. Поставки будут оставаться нерентабельными из-за высоких операционных расходов и колебания мировых котировок.
Обеспечить «стратегическую устойчивость» российской угольной промышленности могло бы расширение внутреннего рынка, считает Александр Григорьев, замгендиректора Института проблем естественных монополий. «Скидки со стороны железной дороги — важная антикризисная мера, но без большого внутреннего рынка угля мы всегда будем зависимы от внешних шоков», — полагает он.