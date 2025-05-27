Эксперт усомнился в возможности заказать нелегальные товары с зарубежных маркетплейсов

Напомним, ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на возможность доставки нелегальных товаров. На встрече с предпринимателями он поручил правительству пристальнее относиться к работе зарубежных маркетплейсов в стране. Президент добавил, что существует проблема доставки некачественных и нелегальных товаров, особенно у зарубежных поставщиков. Путин призвал профильные ведомства обратить внимание на «дыру» в законодательстве.
«Президент мог иметь ввиду платформы AliExpress или те, которые продают у нас товары из США. С помощью Vpn можно купить все, что угодно, через eBay или заказать что-нибудь на Amazon. Сложно сказать, имеются ли там нелегальные товары. Вся продукция, привезенная к нам, проходит очистку. Нелегальные вещи просто не пропускаются, а легальные спокойно продаются. Но их доля существует на очень небольшом, нишевом сегменте рынка. Он очень маленький, так как приходится испытывать массу сложностей, чтобы купить что-нибудь через иностранные маркетплейсы», — отметил Кременсков.
Эксперт уточнил, что государственное регулирование не грозит отрасли, а ситуация на рынке не поменяется.
«Уже неоднократно говорилось о том, что планируется создание какого-то государственного маркетплейса, но пока ситуация как в поговорке: а воз и ныне там. Его даже еще нет, если честно. Непонятно, зачем конкурировать с уже популярными платформами? Это не создаст никакой пользы для людей. Такая идея мне непонятна, я думаю, что ситуация не изменится», — подчеркнул собеседник НСН.
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