Эксперт усомнился в возможности заказать нелегальные товары с зарубежных маркетплейсов

«Президент мог иметь ввиду платформы AliExpress или те, которые продают у нас товары из США. С помощью Vpn можно купить все, что угодно, через eBay или заказать что-нибудь на Amazon. Сложно сказать, имеются ли там нелегальные товары. Вся продукция, привезенная к нам, проходит очистку. Нелегальные вещи просто не пропускаются, а легальные спокойно продаются. Но их доля существует на очень небольшом, нишевом сегменте рынка. Он очень маленький, так как приходится испытывать массу сложностей, чтобы купить что-нибудь через иностранные маркетплейсы», — отметил Кременсков.