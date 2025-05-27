Экономист рассказал, как лучше всего использовать материнский капитал

Такое мнение эксперт высказал в беседе с «Газетой.Ru», комментируя инициативу властей по расширению возможностей использования маткапитала.
«Идея с расширением направлений использования средств семейного капитала выглядит очень интересной и удачной. Вполне можно использовать все три варианта: они в настоящее время интересны гражданам и объективно пользуются спросом. Например, по данным ЦБ, в рамках программы долгосрочных сбережений на 30 апреля 2025 года уже заключено около 5 млн договоров и привлечено более 300 млрд рублей. У меня есть основания полагать, что и в рамках использования средств семейного капитала в случае такой возможности миллионы граждан будут активно направлять часть денег на формирование долгосрочных сбережений», — подчеркнул Балынин.
По мнению экономиста, воплощение этой инициативы позволит достичь как социального, так и экономического эффекта. Семьи получат дополнительный инструмент для формирования сбережений с прицелом на будущее своих детей. Эксперт также подчеркнул, что данная мера будет способствовать устойчивому долгосрочному экономическому росту в стране, увеличивая объем долгосрочных инвестиций («длинных денег»), что является одной из ключевых задач государственной политики.
Балынин обратил внимание на необходимость тщательной проработки всех юридических и технических деталей данного подхода. По его оценке, весьма вероятно, что уже в 2025—2026 годах будет принято решение, разрешающее гражданам направлять средства семейного капитала на формирование долгосрочных сбережений.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».