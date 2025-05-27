Экономист рассказал, как лучше всего использовать материнский капитал

«Идея с расширением направлений использования средств семейного капитала выглядит очень интересной и удачной. Вполне можно использовать все три варианта: они в настоящее время интересны гражданам и объективно пользуются спросом. Например, по данным ЦБ, в рамках программы долгосрочных сбережений на 30 апреля 2025 года уже заключено около 5 млн договоров и привлечено более 300 млрд рублей. У меня есть основания полагать, что и в рамках использования средств семейного капитала в случае такой возможности миллионы граждан будут активно направлять часть денег на формирование долгосрочных сбережений», — подчеркнул Балынин.