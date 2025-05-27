ЦБ: инфляционные ожидания россиян в мае повысились

«Ожидания увеличились за счет опрошенных, у которых нет сбережений — однако у тех, кто располагает сбережениями, оценки будущей инфляции снизились», — говорится в сообщении. В регуляторе отметили, медиана ожиданий на 5 лет возросла до 11,8%. Наблюдаемая населением годовая инфляция снизилась и была равна 15,5%. Индекс потребительских настроений уменьшился. «Текущий уровень показателя находится на минимальных значениях с лета 2023 года, однако остается повышенным», — пояснили в ЦБ.