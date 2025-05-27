ЦБ: инфляционные ожидания россиян в мае повысились

«Ожидания увеличились за счет опрошенных, у которых нет сбережений — однако у тех, кто располагает сбережениями, оценки будущей инфляции снизились», — говорится в сообщении. В регуляторе отметили, медиана ожиданий на 5 лет возросла до 11,8%. Наблюдаемая населением годовая инфляция снизилась и была равна 15,5%. Индекс потребительских настроений уменьшился. «Текущий уровень показателя находится на минимальных значениях с лета 2023 года, однако остается повышенным», — пояснили в ЦБ.
Кроме того, снижение ценовых ожиданий предприятий сопровождалось уменьшением оценок будущего спроса и замедлением роста издержек, продолжавшимся третий месяц подряд. «Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в следующие 3 месяца, составил 4,4% в пересчете на год», — подчеркнули в Банке России.
Регулятор будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0−8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.
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