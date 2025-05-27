ЦБ: мошенники стали чаще использовать «единое окно» в своих махинациях

Чтобы обезопасить себя от произвола мошенников в ЦБ дали несколько рекомендаций. Так, необходимо помнить, что не существует никаких специальных «безопасных» счетов, на которые нужно переводить деньги для сохранности, в том числе в Центробанке. Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не звонит им.