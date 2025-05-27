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ЦБ: мошенники стали чаще использовать «единое окно» в своих махинациях

Мошенники стали чаще использовать «единое окно», обманывая людей. Так, во время телефонного разговора они якобы переключают человека между сотрудниками разных ведомств. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦБ.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

В Банке России рассказали, что сначала человеку звонит лжесотрудник правоохранительных органов, например МВД России или Генеральной прокуратуры РФ. Он сообщает, что прямо сейчас преступники пытаются похитить деньги с банковских счетов человека, и идет операция по задержанию мошенников.

Затем потенциальную жертву прямо во время разговора переключают на якобы специалиста Банка России. «Представитель Центробанка», по сценарию мошенников, поможет человеку перевести все накопления с личных банковских счетов на специальный «защищенный» счет в регуляторе. Так мошенники пытаются убедить человека, что все серьезно, и создают иллюзию официальности.

«Преступники также могут выдавать себя за работников Роскомнадзора, Социального фонда или службы поддержки Госуслуг и других структур», — отметили в Центробанке.

На самом деле, если человек будет следовать этим инструкциям, то переведет деньги на счета мошенников, а также раскроет им свои паспортные данные и другую личную информацию, уточнили в Банке России.

Чтобы обезопасить себя от произвола мошенников в ЦБ дали несколько рекомендаций. Так, необходимо помнить, что не существует никаких специальных «безопасных» счетов, на которые нужно переводить деньги для сохранности, в том числе в Центробанке. Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не звонит им.

Кроме того, в ЦБ пояснили, что если во время телефонного разговора собеседник предлагает пообщаться последовательно с «сотрудниками» разных госструктур, то это мошенники. Переключение человека между различными ведомствами во время одного телефонного звонка невозможно, подчеркнули в регуляторе.

«Иногда лжесотрудники государственных служб могут перезванивать своей жертве и через некоторое время. Настоящие работники государственных ведомств никогда не просят людей совершать какие-либо денежные операции по своим картам. Игнорируйте такие звонки и сообщения, от кого бы они ни поступали», — заключил Банк России.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».