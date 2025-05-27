ЦБ: мошенники стали чаще использовать «единое окно» в своих махинациях

Затем потенциальную жертву прямо во время разговора переключают на якобы специалиста Банка России. «Представитель Центробанка», по сценарию мошенников, поможет человеку перевести все накопления с личных банковских счетов на специальный «защищенный» счет в регуляторе. Так мошенники пытаются убедить человека, что все серьезно, и создают иллюзию официальности.
«Преступники также могут выдавать себя за работников Роскомнадзора, Социального фонда или службы поддержки Госуслуг и других структур», — отметили в Центробанке.
На самом деле, если человек будет следовать этим инструкциям, то переведет деньги на счета мошенников, а также раскроет им свои паспортные данные и другую личную информацию, уточнили в Банке России.
Чтобы обезопасить себя от произвола мошенников в ЦБ дали несколько рекомендаций. Так, необходимо помнить, что не существует никаких специальных «безопасных» счетов, на которые нужно переводить деньги для сохранности, в том числе в Центробанке. Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не звонит им.
Кроме того, в ЦБ пояснили, что если во время телефонного разговора собеседник предлагает пообщаться последовательно с «сотрудниками» разных госструктур, то это мошенники. Переключение человека между различными ведомствами во время одного телефонного звонка невозможно, подчеркнули в регуляторе.
«Иногда лжесотрудники государственных служб могут перезванивать своей жертве и через некоторое время. Настоящие работники государственных ведомств никогда не просят людей совершать какие-либо денежные операции по своим картам. Игнорируйте такие звонки и сообщения, от кого бы они ни поступали», — заключил Банк России.
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