Белоруссия сняла запрет на ввоз продуктов из недружественных стран

Как заявил ранее РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков, введением новых заградительных пошлин на белорусские сельхозпродукцию и удобрения Евросоюз накажет исключительно собственных производителей и потребителей. По его словам, простых граждан стран-членов Евросоюза лишат доступа к качественной, недорогой и конкурентоспособной продукции белорусского происхождения в первую очередь сельхозпродукции и азотным удобрениям. Как отметил Варанков, санкции могут привести лишь к очередному скачку цен на продукты питания в ЕС, уничтожению рабочих мест в аграрной отрасли, дальнейшему снижению уровня жизни.