Белоруссия сняла запрет на ввоз продуктов из недружественных стран

«Беларусь ответила на очередные санкции ЕС. Европейский парламент 22 мая 2025 года одобрил проект решения о введении повышенных таможенных пошлин на ввоз в ЕС сельскохозяйственной продукции из нашей страны. В ответ правительство сняло запрет на ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь картофеля, лука репчатого, капусты свежей белокочанной, яблок, происходящих из недружественных стран, включая все государства — члены ЕС», — говорится в сообщении.
По информации канала, соответствующее постановление «Об изменении постановления совета министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 г. № 700» подписал во вторник премьер-министр Александр Турчин.
«Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства и по аналогии с решением о безвизовом въезде в нашу страну граждан ряда государств, в том числе стран ЕС, ослабляет ограничения, введенные в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран», — говорится в сообщении.
Европейский парламент 22 мая большинством голосов утвердил введение новых заградительных пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары.
Как заявил ранее РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков, введением новых заградительных пошлин на белорусские сельхозпродукцию и удобрения Евросоюз накажет исключительно собственных производителей и потребителей. По его словам, простых граждан стран-членов Евросоюза лишат доступа к качественной, недорогой и конкурентоспособной продукции белорусского происхождения в первую очередь сельхозпродукции и азотным удобрениям. Как отметил Варанков, санкции могут привести лишь к очередному скачку цен на продукты питания в ЕС, уничтожению рабочих мест в аграрной отрасли, дальнейшему снижению уровня жизни.