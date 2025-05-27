Авиакомпания Finnair вынуждена выживать из-за закрытия российского воздушного пространства

«Бизнес-модель Finnair была построена на предложении быстрого сообщения между Европой и Азией. Однако теперь она лишилась возможности летать в Азию коротким путем через Россию, и этот рынок ушел к конкурентам, которые могут доставлять пассажиров в Азию быстрее», — рассказал эксперт по гражданской авиации Свен Кукемельк.
В последние годы проблемы перевозчика, долгое время считавшегося гордостью нации, становятся всё заметнее. Тем не менее активные разговоры о ее продаже пока не ведутся, уточняют СМИ.
В связи с закрытием российского неба простаивают несколько дальнемагистральных самолетов, в замене нуждаются и ближнемагистральные самолеты, возраст которых превышает 20 лет.
Из-за того, что Россия не планирует открывать свое воздушное пространство для европейских перевозчиков, бюджет финской авиакомпании находится в критическом положении. В результате Finnair придется значительно сокращать свой авиапарк.
В настоящее время авиакомпания работает с нулевой прибылью. Общая сумма кредитов в четыре раза превышает его стоимость.
По мнению эксперта, спасти Finnair может правительство — путем вливания дополнительных средств. Более половины акций компании — госсобственность, а остальные котируются на фондовой бирже.
Однако эксперт не верит, что в ситуации, когда Финляндия резко увеличивает оборонные расходы, «найдется свободный миллиард, чтобы сначала вывести Finnair с биржи, а затем инвестировать» в неё.
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