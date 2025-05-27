Авиакомпания Finnair вынуждена выживать из-за закрытия российского воздушного пространства

«Бизнес-модель Finnair была построена на предложении быстрого сообщения между Европой и Азией. Однако теперь она лишилась возможности летать в Азию коротким путем через Россию, и этот рынок ушел к конкурентам, которые могут доставлять пассажиров в Азию быстрее», — рассказал эксперт по гражданской авиации Свен Кукемельк.