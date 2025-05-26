В Польше призвали запретить ввоз огурцов из России из-за рекорда поставок

Польские производители огурцов призвали бороться с ввозом этих овощей из России на фоне появления данных, что страна стала основным поставщиком огурцов польским потребителям в марте. Об этом пишет портал О2 со ссылкой на главу польской Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаша Гвиздалу.
«Решение по этому вопросу может быть принято в течение ближайшего месяца или двух. На наш взгляд, с началом войны и политическим решением о поддержке Украины следовало бы запретить ввоз российских товаров на польский рынок — включая те, которые попадают в Польшу через Белоруссию. Ситуация, когда, с одной стороны, мы поддерживаем Украину нашими ресурсами, а с другой — позволяем России и Белоруссии продавать свою продукцию в Польше или транзитом через нашу страну в ЕС, парадоксальна», — сказал Гвиздала.
Ранее портал farmer.pl со ссылкой на данные Евростата сообщил, что в целом сельхозимпорт Польши из России упал в январе этого года по сравнению с 2024-м на 79%. Но это не коснулось огурцов. «РИА Новости» со ссылкой на информацию того же Евростата писала о лидерстве России в поставке огурцов (доля 83%). В марте они составили 2,1 тыс. т на сумму €2,7 млн — это в 2,5 раза больше февральских объемов и на 25% выше показателей за март 2024 года. По стоимости экспорт стал рекордным с марта 2021-го, когда продажи достигли €3,1 млн.
Гвиздала также указал на недобросовестную конкуренцию польских и российских производителей. По его словам, для выращивания огурцов в теплицах в Польше строения нужно обогреть, для чего необходим уголь — а он на фоне геополитических событий подорожал. При этом у России есть собственные энергоресурсы, и затраты фермеров на производство там ниже.
В прошлом году глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью РБК обращал внимание на то, что Европе выгодно покупать российские овощи. Он отметил, что еще десять лет назад Россия покупала ранние огурцы в Иране — а теперь не только сама производит их, но и поставляет в Польшу.
«Рынок реагирует на то, что благодаря недорогому газу наши тепличные ранние овощи дешевле, чем в Европе. Такая ситуация представляет угрозу для Европы. Учитывая, что СПГ из Америки более дорогой, то в перспективе надо ожидать, что любые виды тепличной продукции, которая производится Европой, будут неконкурентоспособными на рынке, а наша продукция станет конкурентоспособной», — предсказывал Данкверт.