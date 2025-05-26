В Польше призвали запретить ввоз огурцов из России из-за рекорда поставок

Ранее портал farmer.pl со ссылкой на данные Евростата сообщил, что в целом сельхозимпорт Польши из России упал в январе этого года по сравнению с 2024-м на 79%. Но это не коснулось огурцов. «РИА Новости» со ссылкой на информацию того же Евростата писала о лидерстве России в поставке огурцов (доля 83%). В марте они составили 2,1 тыс. т на сумму €2,7 млн — это в 2,5 раза больше февральских объемов и на 25% выше показателей за март 2024 года. По стоимости экспорт стал рекордным с марта 2021-го, когда продажи достигли €3,1 млн.