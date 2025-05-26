В Госдуме предложили ввести ежемесячные выплаты домохозяйкам

Авторы инициативы, с которой ознакомилась «Российская, газета», отмечают, что внерыночное ведение хозяйства внутри дома (уборка, стирка, приготовление пищи и другие работы, воспитание детей и присмотр за ними, а также за членами семьи, требующими постоянного присмотра и ухода, в том числе по состоянию здоровья) осуществляется преимущественно женщинами, что часто создает трудности в совмещении ими семейных обязанностей и трудовой деятельности.
«В случае наличия в семье требующих присмотра несовершеннолетних детей, нуждающихся в постороннем уходе ребенка-инвалида, инвалида с детства I группы, престарелых родителей, невозможности найма нянь и сиделок женщина часто вынуждена заниматься исключительно ведением домашнего хозяйства», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту. А если ещё и супруг получает невысокую зарплату, то семья может оказаться в крайне тяжелом положении.
Депутаты отмечают, что во многих развитых странах, значительную часть доходов в бюджете домохозяйства составляют доходы, поступающие от государства в виде социальных трансфертов и бесплатных услуг. И предлагают установить основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты лицам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, включающее в том числе уход за детьми, достигшими возраста 1,5 года, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, нуждающимися в постоянном постороннем уходе престарелыми родителями.
Право на получение ежемесячной выплаты, говорится в законопроекте, будут иметь трудоспособные неработающие граждане, постоянно проживающие на территории Российской Федерации совместно с членами семьи и занимающиеся исключительно ведением домашнего хозяйства. Мигранты при этом смогут претендовать на ежемесячную выплату только после пяти лет проживания в России с даты приобретения гражданства.
Согласно законопроекту, ежемесячная выплата назначается не всем, а только при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе проживания семьи.
При определении права на получение ежемесячной выплаты в связи с ведением домашнего хозяйства будут учитываться доходы всех совместно проживающих членов семьи: супруги (супруга), несовершеннолетних детей, инвалидов с детства I группы, нетрудоспособных родителей.
Размер ежемесячной выплаты — величина прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в регионе.
Ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, назначается на 6 месяцев. По истечении этого срока гражданин вправе подать новое заявление о назначении такой выплаты и представляет документы, необходимые для ее назначения.
Инициатор и один из авторов законопроекта — глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что первая редакция законопроекта была разработана по инициативе и поручению Владимира Жириновского. «Мы в ЛДПР уважительно относимся к любому честному созидательному труду и считаем, что ведение домашнего хозяйства — полноценная работа, имеющая большое значение для общества, а потому заслуживающая оплаты. Помимо уборки жилого помещения и приготовления пищи для всей семьи, здесь речь идёт о воспитании детей и присмотре за ними, уходе за инвалидами, а также другими нетрудоспособными членами семьи. Совмещать семейные обязанности с профессиональной деятельностью, позволяющей получать заработную плату и пополнять семейный бюджет, чаще всего невозможно», — отметил депутат.
По его мнению, ежемесячная выплата домохозяйствам в размере прожиточного минимума, установленная в субъекте проживания, положительно скажется на материальном положении семей с низкими доходами, а также на демографической ситуации и социальной стабильности.
«При этом законопроектом устанавливаются основания, порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты лицам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, ограничения и основания для прекращения таких выплат. Кроме того, одно из базовых условий выплат — статус безработного, а сегодня безработные граждане имеют право на получение соответствующего пособия от государства. И наш законопроект предполагает выделение среди безработных отдельной категории — как раз тех, кто занимается ведением домашнего хозяйства в семье с небольшим доходом. И именно для этой категории безработных граждан, помимо уже существующей меры поддержки в виде пособия, за ведение домашнего хозяйства предполагается установить повышенные выплаты в случае, если семья признается нуждающейся», — уточнил Нилов.