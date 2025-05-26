В Госдуме предложили ввести ежемесячные выплаты домохозяйкам

Инициатор и один из авторов законопроекта — глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что первая редакция законопроекта была разработана по инициативе и поручению Владимира Жириновского. «Мы в ЛДПР уважительно относимся к любому честному созидательному труду и считаем, что ведение домашнего хозяйства — полноценная работа, имеющая большое значение для общества, а потому заслуживающая оплаты. Помимо уборки жилого помещения и приготовления пищи для всей семьи, здесь речь идёт о воспитании детей и присмотре за ними, уходе за инвалидами, а также другими нетрудоспособными членами семьи. Совмещать семейные обязанности с профессиональной деятельностью, позволяющей получать заработную плату и пополнять семейный бюджет, чаще всего невозможно», — отметил депутат.