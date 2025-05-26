В 2025 году россиян с «серой» зарплатой станет меньше

Экономист прогнозирует, что в 2026 году тренд на сокращение неформальной занятости сохранится, однако темпы замедлятся и составят 4−6%. Согласно его оценке, это связано с тем, что значительная часть работников, кто мог перейти на легальные выплаты без существенных потерь, уже перешла в «белый» сектор.