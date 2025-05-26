В 2025 году россиян с «серой» зарплатой станет меньше

Эксперт отметил, что государство последовательно усиливает налоговый контроль, активно применяя цифровые инструменты мониторинга.
«Государство продолжает усиливать налоговый контроль, используя цифровые технологии — например, сопоставление данных из разных источников позволяет выявлять расхождения между официальными выплатами и реальными доходами граждан. Все больше людей начинают осознавать последствия получения зарплаты “в конверте”: это не только потеря пенсионных накоплений, но и ограниченные возможности при оформлении кредитов, ипотек, а также отсутствие официального трудового стажа и социальных гарантий», — подчеркнул Щербаков «Газете.Ru».
С его слов, для бизнеса становится все выгоднее официально выплачивать заработную плату. Этому способствуют пониженные страховые взносы, налоговые льготы и программы поддержки малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых. Эти факторы способствуют снижению затрат при переходе сотрудников на официальное оформление и приобретают особую актуальность на фоне ужесточения контроля со стороны государства.
Экономист прогнозирует, что в 2026 году тренд на сокращение неформальной занятости сохранится, однако темпы замедлятся и составят 4−6%. Согласно его оценке, это связано с тем, что значительная часть работников, кто мог перейти на легальные выплаты без существенных потерь, уже перешла в «белый» сектор.
Вместе с тем, по мнению Щербакова, устойчиво высоким уровнем неформальной занятости продолжат отличаться такие отрасли, как строительство, сфера услуг, временные и сезонные работы, где необходимы иные механизмы регулирования.
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