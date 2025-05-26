Топ-5 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 26 мая

После заседания совета директоров Банка России 25 апреля 2025 года, на котором ключевую ставку сохранили на уровне 21%, кредитные организации продолжают пересматривать условия по депозитам для физических лиц.
Согласно данным финансового маркетплейса «Финуслуги» в СДМ Банке разместить средства на срок в 12 месяцев можно под 20,52% годовых с капитализацией процентов. Минимальный размер вклада — 1,4 млн рублей, при этом базовая ставка по договору составляет 18,8% годовых.
Авто Финанс Банк предлагает годовую ставку по вкладам для новых клиентов на уровне 20,4% при минимальной сумме размещения 100 тысяч рублей.
Первоуральскбанк предоставляет возможность открыть годовой вклад под 20,05% годовых при первоначальном взносе от 100 тысяч рублей.
Открыть вклад в Инбанке можно под 19,7% при сумме размещения от 3 млн рублей и под 19,4% при сумме размещения от 450 тысяч рублей.
В Быстробанке ставка 19,2% доступна для вкладов на от 150 тысяч рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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