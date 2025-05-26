Топ-5 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 26 мая

Редакция Финансов Mail изучила данные, представленные на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 23 мая 2025 года, и выяснила, в каких банках можно открыть вклад на 12 месяцев с наиболее выгодными годовыми процентными ставками.