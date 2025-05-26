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Суд отказал в иске к ЦБ художнице «Ежика в тумане»

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск художницы Франчески Ярбусовой к Центральному банку России о нарушении авторских прав на изображение персонажа мультфильма «Ежик в тумане». Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Банк России

«Мещанский районный суд решил: в исковых требованиях Ф. Ярбусовой к Центральному банку России о нарушении авторских прав на изображение персонажа мультфильма “Ежик в тумане” отказать», — вынесла свое решение судья.

Сторона истца заявила, что намерена обжаловать решение в суде апелляционной инстанции.

По мнению художницы, Банк России использовал результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания авторства, что является нарушением ее исключительных прав.

Центробанк выпустил в обращение памятные монеты 3 сентября 2024 года с изображением персонажа мультфильма в рамках серии «Российская (советская) мультипликация». Клиенты банков могли приобрести на выбор серебряную монету номиналом 3 рубля, монетку из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей и монету из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей.

Этим ЦБ, уверена художница, нарушил авторские права в связи с использованием интеллектуальной собственности. Художница Ярбусова добивается в суде признания данного факта нарушением и требует принять соответствующие меры.

Ранее использование ёжика на монетах осудил режиссер мультфильма Юрий Норштейн.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».