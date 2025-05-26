Суд отказал в иске к ЦБ художнице «Ежика в тумане»

Центробанк выпустил в обращение памятные монеты 3 сентября 2024 года с изображением персонажа мультфильма в рамках серии «Российская (советская) мультипликация». Клиенты банков могли приобрести на выбор серебряную монету номиналом 3 рубля, монетку из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей и монету из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей.