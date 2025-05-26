Стало известно, как изменятся цены на импортные товары для россиян

По его словам, укрепление рубля с начала года, а также существующие механизмы торговых операций позволяют рынку сохранять приемлемый баланс между спросом, логистикой и конечной стоимостью продукции для покупателей.
«Учитывая стабилизацию курса рубля, к концу года ожидается не взрывной рост, а скорее постепенное накопление — в пределах 10−15% за весь 2025 год. Особое внимание — на модели из средней и нижней ценовой категории: именно здесь чаще всего используется схема параллельного импорта, позволяющая поддерживать продажи без привязки к эксклюзивным дистрибьюторам. В то же время отдельные премиальные позиции, вроде новых флагманов Apple или Samsung, могут подскочить на 20−25%, если логистика будет усложнена, а курс вырастет», — объяснил он «Газете.Ru».
Кроме того, вопреки стереотипному мнению о доступности, под зависимость от курса валют и логистики подпадают одежда и обувь. Как показывают официальные данные Росстата, за 2024 год одежда стала дороже на 11%, обувь — на 14%.
«В 2025 году тренд сохраняется, но уже с меньшей амплитудой: с начала года рост цен не превысил 4%, а по итогам года ожидается 7−12%, в зависимости от сегмента. Особенно чувствителен премиум — продукция европейских брендов дорожает быстрее. В массовом сегменте усиливается роль поставок из Узбекистана, Бангладеш и Вьетнама, что позволяет сдерживать общий рост», — сказал эксперт.
Согласно его оценке, мебель, сантехника, отделочные материалы и товары для дома в ближайшее время в меньшей степени подвержены риску удорожания. Аналитики отмечают, что в первом полугодии 2025 года стоимость контейнерных перевозок из Азии демонстрировала устойчивую тенденцию к снижению, что особенно заметно на рынке крупногабаритных товаров. Кузнецов подчеркнул, что с учетом укрепления рубля, повышение цен на данные группы товаров из Азии и Китая не прогнозируется.
По прогнозам аналитика, в 2025 году ожидается рост цен на мебель европейских брендов в пределах 10−15%. Наибольшие ценовые изменения затронут категории с высокой долей импортных комплектующих, в частности, кухонные гарнитуры европейских марок.
В то же время, начиная с апреля, на российском рынке были предприняты шаги по локализации отдельных товарных линеек. В ряде случаев это происходит с использованием параллельно импортированных комплектующих, в том числе деталей IKEA. Эксперт отметил, что подобные меры способны сдержать темпы удорожания продукции во втором полугодии, в особенности в третьем и четвертом кварталах 2025 года.
Рост спроса сохраняется и на рынке косметики и парфюмерии. Здесь сохраняется устойчивая тенденция к увеличению стоимости: по оценкам, до конца года рост цен может составить 12−18%, что в первую очередь касается импортных европейских и корейских брендов, у которых ограниченная конкуренция внутри сегмента. При этом более массовые марки, локализованные на предприятиях стран ЕАЭС, демонстрируют более низкие темпы удорожания — в пределах 6−9%.
«Итоговая картина такова: импортные товары в 2025 году дорожают, но в среднем не драматично. Рост цен остается в рамках общей инфляции, с локальными всплесками в отдельных нишах. Какие-то товары и вовсе не подорожают из-за локального укрепления курса рубля и снижения цен на контейнерные перевозки из Азии», — подчеркнул эксперт.
По его словам, главным фактором, определяющим итоговую стоимость, по-прежнему выступает курс валюты, а также степень насыщенности отечественного рынка и существование альтернативных способов доставки товаров. Несмотря на то что возвращения былого потребительского достатка пока ожидать не приходится, ситуация далека от критической: рынок продолжает адаптироваться, а не сокращаться, заключил Кузнецов.
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