Стало известно, как изменятся цены на импортные товары для россиян

«Учитывая стабилизацию курса рубля, к концу года ожидается не взрывной рост, а скорее постепенное накопление — в пределах 10−15% за весь 2025 год. Особое внимание — на модели из средней и нижней ценовой категории: именно здесь чаще всего используется схема параллельного импорта, позволяющая поддерживать продажи без привязки к эксклюзивным дистрибьюторам. В то же время отдельные премиальные позиции, вроде новых флагманов Apple или Samsung, могут подскочить на 20−25%, если логистика будет усложнена, а курс вырастет», — объяснил он «Газете.Ru».