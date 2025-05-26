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Силуанов назвал неправильным увеличение налогов в течение года

Увеличение налогов в течение года подорвет доверие к политике государства. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Это же неправильно — в течение года налоги повышать. Мы такую политику не ведем. Поэтому в течение года повышать налоги — это только подрывать доверие к той политике, которую проводит государство. Здесь мы, наверно, так не должны действовать», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что увеличивать налоговую нагрузку на нефтяные компании нецелесообразно.

«На наш взгляд, сегодня параметры налогообложения нефтяных и нефтегазовых компаний отработаны с отраслью, менять их сегодня нет нужды», — отметил Силуанов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».