Силуанов назвал неправильным увеличение налогов в течение года

«Это же неправильно — в течение года налоги повышать. Мы такую политику не ведем. Поэтому в течение года повышать налоги — это только подрывать доверие к той политике, которую проводит государство. Здесь мы, наверно, так не должны действовать», — сказал министр.
Он также подчеркнул, что увеличивать налоговую нагрузку на нефтяные компании нецелесообразно.
«На наш взгляд, сегодня параметры налогообложения нефтяных и нефтегазовых компаний отработаны с отраслью, менять их сегодня нет нужды», — отметил Силуанов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».