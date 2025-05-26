СМИ: сеть «Кофе Хауз» может обанкротиться

Согласно данным СПАРК, в 2024 году выручка «Кофе Хауз» составила 1,55 млрд руб., а чистая прибыль — 121,5 млн руб. У компании остаются пять кофеен в Москве, лицензии на алкоголь, товарные знаки и производственные сертификаты. Тем не менее, в самой «Шоколаднице» заявили изданию «Коммерсантъ», что не получали уведомления от ФНС, а само ООО «не ведет деятельности и не имеет активов».
По оценкам экспертов, вероятность банкротства велика, если долг предприятия перед бюджетом превышает 2 млн руб. Кроме того, кредиторы могут подать иск о субсидиарной ответственности владельцев. Основной бенефициар группы — Александр Колобов.
Ранее сеть насчитывала 226 точек, но после вхождения в «Шоколадницу» в 2014 году ее развитие остановилось. Аналитики связывают это с падением спроса на формат. Впрочем, рынок кофе навынос растет: в первом квартале 2025 года продажи выросли на 11%, а средний чек — до 197 рублей.
В ФНС отметают, что за 2024 год в процедурах банкротства погашено 252,1 млрд рублей — на 26,5% больше, чем в предыдущем году.
«В то же время в последние три года отмечается тенденция замещения банкротства реструктуризацией долга. С 2020 по 2023 год количество процедур банкротства снизилось на 25%, в то время как количество предприятий, которым оказаны меры поддержки, возросло в 3,7 раза», — резюмировали в ведомстве.
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