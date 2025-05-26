СМИ: сеть «Кофе Хауз» может обанкротиться

Согласно данным СПАРК, в 2024 году выручка «Кофе Хауз» составила 1,55 млрд руб., а чистая прибыль — 121,5 млн руб. У компании остаются пять кофеен в Москве, лицензии на алкоголь, товарные знаки и производственные сертификаты. Тем не менее, в самой «Шоколаднице» заявили изданию «Коммерсантъ», что не получали уведомления от ФНС, а само ООО «не ведет деятельности и не имеет активов».