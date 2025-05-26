Российские IT-компании опасаются возвращения западных конкурентов

Он считает, что конкуренция с иностранными компаниями изначально неравная, поскольку 70−80% рынка приходится на зарубежный софт, а российские решения пока занимают лишь 20−30%. Даже несмотря на отсутствие обновлений и поддержки, большинство организаций остаются верны мировым продуктам — если иностранцы вернутся, у российских разработчиков пропадут даже те немногочисленные возможности, которые есть сегодня.