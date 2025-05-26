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Российские IT-компании опасаются возвращения западных конкурентов

Отечественные разработчики предложили ввести ограничения на повторное появление иностранного программного обеспечения на рынке.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Если иностранные разработчики промышленного программного обеспечения вернутся на российский рынок, отечественные компании не смогут с ними соперничать — к такому выводу приходит исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин в письме первому вице-премьеру Денису Мантурову, сообщает «Коммерсантъ».

Лашин отмечает, что позиция чиновника о целесообразности допуска зарубежных игроков ради конкуренции расходится с мнением президента Владимира Путина.

Глава государства в ходе встречи с «Деловой Россией» заверил, что решения о возврате западных брендов будут приниматься в интересах страны, а возвращение зарубежного промышленного ПО может создать существенные риски.

К основным угрозам Лашин относит потерю технологического суверенитета, повторные санкции, отсутствие долгосрочной поддержки, возможные утечки данных, снижение доверия к российским разработкам и спад инвестиций в IT-индустрию.

Он считает, что конкуренция с иностранными компаниями изначально неравная, поскольку 70−80% рынка приходится на зарубежный софт, а российские решения пока занимают лишь 20−30%. Даже несмотря на отсутствие обновлений и поддержки, большинство организаций остаются верны мировым продуктам — если иностранцы вернутся, у российских разработчиков пропадут даже те немногочисленные возможности, которые есть сегодня.

В аппарате Дениса Мантурова сочли опасения Лашина обоснованными и отметили, что изложенные им доводы по сути не противоречат позиции и вице-премьера, и президента.

Гендиректор РДТЕХ Светлана Иванова подтвердила, что российское программное обеспечение пока не способно конкурировать с продукцией крупнейших мировых брендов. Технический директор компании «Яков и партнеры» Федор Чемашкин напомнил, что иностранным поставщикам потребовались десятилетия для организации внедрения решений, обучения клиентов и сбора обратной связи, поэтому ожидать от российских компаний аналогичных результатов в короткие сроки необоснованно.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».