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Путин встретится с главами российских компаний 26 мая

Президент России Владимир Путин 26 мая встретится с представителями российских российских компаний в честь Дня российского предпринимательства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Источник: Пресс-служба Президента России

Как указано в сообщении, среди участников встречи — руководители предприятий и компаний страны, которые обеспечивают технологический суверенитет страны и успешно замещают ушедшие из России бренды, создают рабочие места в регионах, а также осваивают внешние рынки.