Путин проводит встречу с российским бизнесом. Главное

На каком-то этапе должно все приходить в соответствии с рынком и так далее. Но это не значит, что мы демпинг должны поощрять. Он (уровень цен — прим. Финансы Mail), может, никогда и не сравняется с тем, как демпингуются там некоторые товары, которые на наш рынок приходят. Надо это учесть и вычистить. У нас не будет ни фига так своего.