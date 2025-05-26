Путин проводит встречу с российским бизнесом. Главное

Экономика
Глава государства отметил, что российская экономика по паритету покупательной способности вышла на четвертое место в мире.
«То, что объем экономики России сегодня четвертый в мире по паритету покупательной способности, конечно, ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов Российской Федерации», — сказал президент. Он отметил, что в последние два года «в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях» экономика России росла опережающими темпами. «Вы знаете, в позапрошлом году 4,1%, а в прошлом 4,3%. Хороший показатель», — уточнил он.
По словам президента, этот рост был сосредоточен не в отдельных отраслях, не носил локальный характер, а напротив, он охватывал самый широкий спектр направлений: промышленность, сельское хозяйство, цифровые технологии, сфера услуг, финансов и так далее.
«Очевидно, что такой результат достигается не единичными, пусть даже крупными организациями, <…> а возможен только тогда, когда тысячи, сотни, миллионы людей вкладываются в эту общую задачу», — сказал Путин.
Бизнес
Россйиский лидер также поговорил о качествах успешного предпринимателя.
Конечно, предпринимательская деятельность, все говорят о том, что это особая стезя, нужно быть человеком талантливым, нужно знать и право, и финансы, экономику в широком смысле этого слова, но, на мой взгляд, наиболее успешные предприниматели, это те, у которых есть особый талант — это умение общаться с людьми.
По словам Путина, умение общаться — это самое главное, основа предпринимательского успеха, а люди с этим талантом добиваются наибольших успехов.
«Ну, конечно, эта работа требует и специальных знаний, это, конечно. Вот, объединять усилия вокруг интересных идей — это самое главное. В том числе это касается, конечно, и тех направлений, и тех производств, тех услуг, которые создаются, что называется, с нуля. Вот толкнуть эту тачку всегда, наверное, самое трудное дело, если, конечно, нет особой поддержки со стороны. Вот это, на мой взгляд, самое тяжелое», — пояснил президент.
По его словам, напряженный, каждодневный труд предпринимателя пробивает дорогу к успеху своего дела и, в конечном итоге, всей страны.
При этом, глава государства заверил, что Россия будет поддерживать бизнес и подставлять плечо для реализации его инициатив.
«Хочу вас заверить, что государство обязательно продолжит поддерживать вас и ваши усилия, будет подставлять плечо для реализации ваших инициатив», — подчеркнул он.
По словам Путина, в мероприятии принимают участие представители разных отраслей экономики, но всех их объединяет высокий темп развития, стремление расти, приносить пользу людям, они, по словам российского лидера, делают страну еще сильнее.
«Ваши компании занимают все более прочные позиции внутри страны, а также уверенно конкурируют за рубежом. Благодаря гибкости подходов и, конечно, качеству своей продукции увеличивают поставки на перспективные мировые рынки», — подчеркнул президент.
Он отметил, что в рамках встречи ждет от предпринимателей оценок сегодняшней экономической ситуации, «и что нужно, по вашему мнению, со стороны правительства сделать дополнительно для того, чтобы вас поддержать».
Иностранный бизнес
Говоря о зарубежном бизнесе, Путин напомнил, что ряд иностранных компаний ушли с российского рынка по принуждению политических элит своих стран.
«Причем некоторые из них, к сожалению, это очевидная вещь, подставили своих российских партнеров», — отметил он.
Российский лидер добавил, что отечественный бизнес столкнулся с острыми вызовами, такими как нарушение привычных ранее механизмов платежей и международных расчетов, изменение логистики, кооперационных цепочек.
«И очень важно, что в этих непростых условиях наши предприниматели не стушевались, рук не опустили, а напротив, проявили присущую им деловую хватку, смекалку и основательную хозяйственность в самом широком и прямом смысле этого слова. Продемонстрировали настоящие лидерские качества», — сказал он.
Президент также напомнил, что поручил проработать программу возможного возвращения зарубежных компаний, но с учетом интереса отечественных. Так, глава государства привел в пример «Макдоналдс».
Они поставили всех в трудное положение, смылись, а теперь, если захотят вернуться, мы что им дорожку что ли должны постелить? Нет, конечно. Мы с коллегами говорили, я уже ставил перед правительством такую задачу, проработать спокойно, без всякого хамства, но проработать программу возможного возвращения тех, кто хочет вернуться, но с учетом, исключительно с учетом защиты интересов нашего бизнеса.
Основы независимости
Кроме того, глава государства назвал стратегической задачей наращивание использования российского программного обеспечения.
«Мы, когда анализировали ситуацию в 2022 году, тогда исходили из того, что это один из самых серьезных для нас вызовов. По всей экономике, — подчеркнул российский лидер. — И наша стратегическая задача — кратно увеличить использование на основных направлениях национального российского программного обеспечения. И это, безусловно, выбор государства, который является одним из приоритетов».
Также Путин заявил, что лазейки в нормах, позволяющие демпингующим зарубежным производителям обходить российских, должны быть закрыты.
«Если есть лазейки, которые позволяют обойти российского национального производителя, надо их закрыть», — сказал он, пояснив, что так государство должно заплатить на первом этапе за становление национальной промышленности.
На каком-то этапе должно все приходить в соответствии с рынком и так далее. Но это не значит, что мы демпинг должны поощрять. Он (уровень цен — прим. Финансы Mail), может, никогда и не сравняется с тем, как демпингуются там некоторые товары, которые на наш рынок приходят. Надо это учесть и вычистить. У нас не будет ни фига так своего.
Путин также назвал промышленный и финансовый суверенитет основой независимости.
«Не могу не отметить тот вклад, который внес бизнес, в том числе молодое поколение предпринимателей, в развитие экономики России уже в XXI веке, в возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, целых секторов индустрии и современных сервисов, в укрепление нашего суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового. А без этого суверенитета невозможен никакой другой суверенитет, потому что на этом все стоит, это фундамент», — сказал он.
Кроме того, президент напомнил, что торговое, купеческое, предпринимательское сословие сыграло огромную роль в освоении Русского Севера, Сибири, Дальнего Востока, Урала, Новороссии, Причерноморья, в создании Русского флота, железных дорог, в поддержке нашей культуры, науки, образования, в проведении первой отечественной индустриализации на рубеже
Помимо этого, отметил он, Россия должна не жадничать и по критически важным направлениям опираться на собственную продукцию, даже если она чуть дороже.
«Но все равно, пускай это будет чуть подороже, пускай будет на каком-то этапе поменьше, но лучше по ключевым направлениям, по критически важным технологиям свое поддержать», — сказал он.
По ключевым направлениям нужно не жадничать.
Утильсбор
Президент также поднял тему утилизационного сбора. По его словам, утильсбор — это способ, не нарушая международные требования, поддержать отечественного производителя.
«Мы по автотранспорту же понимаем это — и вводим определенные (меры поддержки) Утилизационные сборы там напридумывали. Это тоже же просто элемент поддержки своего производителя», — пояснил он.
Маркетплейсы
Глава государства, в том числе, поручил обратить внимание на маркетплейсы.
По этим маркетплейсам — это такая беда для них, через эти маркетплейсы можно завозить чего угодно и в любом количестве, и через зарубежные. Мы давно уже говорим об этом, давно. Но это вот точно дыра такая, на которую точно нужно обратить внимание.
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