Путин: экономика РФ стала четвертой в мире по паритету покупательной способности

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российская экономика по паритету покупательной способности вышла на четвертое место в мире. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов.
«То, что объем экономики России сегодня четвертый в мире по паритету покупательной способности, конечно, ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов Российской Федерации», — сказал президент. Он отметил, что в последние два года «в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях» экономика России росла опережающими темпами. «Вы знаете, в позапрошлом году 4,1%, а в прошлом 4,3%. Хороший показатель», — уточнил глава государства.
Путин сделал акцент на том, что этот рост был сосредоточен не в отдельных отраслях, не носил локальный характер, а напротив, он охватывал самый широкий спектр направлений: промышленность, сельское хозяйство, цифровые технологии, сфера услуг, финансов и так далее. «Очевидно, что такой результат достигается не единичными, пусть даже крупными организациями, а возможен только тогда, когда тысячи, сотни, миллионы людей вкладываются в эту общую задачу», — считает российский лидер.