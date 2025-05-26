Путин: экономика РФ стала четвертой в мире по паритету покупательной способности

«То, что объем экономики России сегодня четвертый в мире по паритету покупательной способности, конечно, ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов Российской Федерации», — сказал президент. Он отметил, что в последние два года «в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях» экономика России росла опережающими темпами. «Вы знаете, в позапрошлом году 4,1%, а в прошлом 4,3%. Хороший показатель», — уточнил глава государства.