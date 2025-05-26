Приберечь смолоду: власти планируют софинансировать накопления на детских счетах

В Минфине поддержали государственное софинансирование детских счетов, открытых по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом «Известиям» рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Он добавил, что сумма, которую будет добавлять государство от себя, пока обсуждается. Для взрослых сейчас действует софинансирование до 36 тыс. рублей в год в первые 10 лет после открытия счета. Предполагается, что родители смогут оформить его на ребенка и таким образом получать больше денег от государства. Это полезно и для экономики, так как привлечет длинные деньги. Стоит ли открывать ПДС на детей — в материале «Известий».