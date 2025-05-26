Приберечь смолоду: власти планируют софинансировать накопления на детских счетах

В Минфине поддержали государственное софинансирование детских счетов, открытых по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом «Известиям» рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Он добавил, что сумма, которую будет добавлять государство от себя, пока обсуждается. Для взрослых сейчас действует софинансирование до 36 тыс. рублей в год в первые 10 лет после открытия счета. Предполагается, что родители смогут оформить его на ребенка и таким образом получать больше денег от государства. Это полезно и для экономики, так как привлечет длинные деньги. Стоит ли открывать ПДС на детей — в материале «Известий».
Что такое детская ПДС и какие льготы на нее распространяются
В России работают над запуском господдержки детских накоплений. В Минфине поддерживают софинансирование со стороны властей ПДС, оформленных на ребенка, сообщил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. Речь о счетах, которые любой родитель может открыть на несовершеннолетнего ребенка. Сумма софинансирования пока обсуждается, уточнил Иван Чебесков.
ПДС — это добровольный сберегательный продукт, который можно оформить через негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Граждане делают взносы, а государство софинансирует вложения до 36 тыс. рублей (в зависимости от уровня доходов человека) каждые 12 месяцев в первые 10 лет после вступления в программу. Кроме того, предусмотрен и налоговый вычет до 52 тыс. в год (чтобы их получить, надо вложить 400 тыс.).
Сейчас россияне уже могут открыть ПДС не только на себя, но и на ребенка, — однако детский продукт позволяют оформить далеко не все НПФ, отметил руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. Например, в ВТБ запустили детскую ПДС только 20 мая. В НПФ «Достойное будущее» подобный инструмент планируют внедрить в ближайшее время.
Кроме того, сейчас дополнительного софинансирования для детей нет. Например, если родитель откроет два счета: один на себя, а другой — на ребенка, то государство всё равно совокупно добавит не более 36 тыс. в год, добавил Максим Колядов.
Прорабатывается и еще одно изменение, которое сделает детский продукт более привлекательным. По действующим нормам, заключая договор долгосрочных сбережений в пользу ребенка, родители остаются держателями счета до его совершеннолетия, рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. Вся ответственность по управлению средствами в этом случае возлагается на них.
Теперь же планируется сделать отдельные детские счета, деньги на которых будут считаться личной собственностью несовершеннолетнего, подчеркнул Сергей Беляков. Это позволит обеспечить защиту накоплений, например, от долговых обязательств родителей. Воспользоваться деньгами сможет исключительно сам ребенок по достижении совершеннолетия.
Кроме софинансирования для детских ПДС отрасль совместно с Минфином также активно обсуждает и другие преференции — например, налоговые льготы, добавил гендиректор ВТБ Пенсионный фонд Андрей Осипов.
Программа долгосрочных сбережений для детей вызывает большой интерес: по опросу почти половина респондентов готова оформить такой продукт, отметил Андрей Осипов. При этом 77% родителей намерены использовать эти сбережения для образования ребенка.
Сколько денег государство может софинансировать по детской ПДС
Участники рынка поддержали софинансирование детских ПДС. Это позволит семьям заранее готовиться к важнейшим жизненным этапам ребенка: образованию, приобретению жилья, старту взрослой жизни, отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.
В НПФ «Достойное будущее» поддержали любой объем софинансирования. Главное, чтобы оно было отделено от льгот по ПДС, которую гражданин открыл для самого себя, подчеркнул гендиректор Дмитрий Ключник.
Будет оптимально, если власти установят господдержку для детских ПДС в размере 36 тыс. рублей на каждого ребенка без привязки к доходу родителей, считает Андрей Осипов из ВТБ Пенсионный фонд.
Другой вариант — сделать льготу, аналогичную взрослым ПДС, то есть софинансирование от 20 до 36 тыс. рублей в год в зависимости от дохода, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, это позволило бы сделать поддержку финансово ощутимой и в то же время не создавать избыточной нагрузки на бюджет. Такой уровень софинансирования будет достаточно мотивирующим для родителей, особенно при условии долгосрочной инвестиционной дисциплины.
Нововведение существенно повысит популярность всей программы долгосрочных сбережений, считает Руслан Вестеровский. Он ожидает кратный рост интереса со стороны молодых родителей и семей.
После запуска софинансирования спрос на детские ПДС может вырасти в два-три раза в первые два года, ожидает Владимир Чернов. Особенно он будет интересен семьям с детьми до пяти лет, которые готовы регулярно откладывать небольшие суммы с расчетом на долгосрочную капитализацию, отметил эксперт.
Будет сказываться и психологический фактор: когда родители видят поддержку от государства, они более склонны инвестировать в будущее своих детей, добавил Максим Колядов из компании «Страховой брокер AMsec24».
Для нововведения потребуется внести поправки в законодательство, отметила эксперт по стратегическому и операционному развитию компаний финансового сектора Ольга Бледнова. По ее оценке, новые льготы могут заработать в конце этого или начале следующего года.
Плюсы и минусы детских ПДС
Основной плюс детских ПДС в том, что они дают долгосрочную финансовую стабильность, считает Ольга Бледнова. Она пояснила: к 18 годам ребенок получит капитал на образование или старт в жизни, что особенно важно для семей с низким и средним доходом.
Один из главных останавливающих факторов вложений в инструмент заключается в том, что средства можно будет получить только через 15 лет после открытия счета, — инвесторам нужно это учитывать.
Однако для экономики это важный параметр, потому что именно долгосрочные инструменты позволяют привлекать длинные деньги. Они крайне необходимы, особенно в условиях структурной перестройки экономики. Средства на ПДС — это долгосрочные рублевые ресурсы, пояснила Ольга Бледнова.
Еще один плюс в том, что этот инструмент позволит формировать у населения культуру регулярных инвестиций, отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Кроме того, потенциальная доходность ПДС выше среднегодовых темпов инфляции.
Средства с детских ПДС планируется инвестировать в консервативные надежные финансовые инструменты, такие как инфраструктурные бонды, облигации федерального займы или в корпоративные облигации компаний с высоким кредитным рейтингом. Значит, например, при нынешней ключевой ставке их доходность может составить до 16%, оценил эксперт. Со смягчением денежно-кредитной политики этот уровень тоже начнет снижаться. Однако ПДС имеет преимущество, например, перед вкладами, в виде государственного софинансирования, что делает ее более выгодной в долгосрочной перспективе.
В целом доходность детских ПДС может быть выше, чем у обычных депозитов, но ниже, чем у более рискованных инвестиций, таких как акции, подытожил Максим Колядов из компании «Страховой брокер AMsec24». По его мнению, учитывая низкий риск, такой инструмент может быть привлекательным для консервативных инвесторов.
Кроме того, по словам Ольги Бледновой, ПДС не требует знаний для управления портфелем, как, например, акции или облигации.