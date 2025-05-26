Осенью в России ограничат число банковских карт на одного человека до 20

Уже осенью в России начнет действовать ограничение на количество выпускаемых на человека банковских карт. Предполагается, что каждый сможет получить не более 20 штук, а в одной кредитной организации — максимум пять. Об этом заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.