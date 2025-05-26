Назван лидер среди крупнейших алкогольных компаний по версии Forbes

Компании ранжированы по производственной выручке и общему объему производства алкоголя в 2025 году на основе отчетностей и оценки Forbes. Суммарная выручка 30 участников рейтинга в 2022—2024 годах выросла на 56% до 229 млрд рублей, а чистая прибыль на 38%, до 21 млрд рублей.