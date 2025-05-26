Назван лидер среди крупнейших алкогольных компаний по версии Forbes

На второй строчке оказалась компания «Алвиса» — ее выручку оценили в 24,8 млрд рублей, компания произвела 4,68 млн дал алкоголя. Третье место заняла «Алкогольная сибирская группа» («АСГ») с производством алкоголя в 11,7 млн дал и выручкой в 23,2 млрд рублей в 2025 году.
В пятерке лидеров, согласно оценке Forbes, оказались также «Татспиртпром» с выручкой 18,6 млрд рублей и производством в 12,4 млн дал и «Кубань-Вино» (16,54 млрд рублей и 6,9 млн дал).
Компании ранжированы по производственной выручке и общему объему производства алкоголя в 2025 году на основе отчетностей и оценки Forbes. Суммарная выручка 30 участников рейтинга в 2022—2024 годах выросла на 56% до 229 млрд рублей, а чистая прибыль на 38%, до 21 млрд рублей.
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