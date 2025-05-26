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Назван лидер среди крупнейших алкогольных компаний по версии Forbes

Компания Novabev Group заняла первое место среди 30 крупнейших производителей алкоголя, следует из рейтинга журнала Forbes.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Getty Images

Издание при составлении рейтинга опиралось на показатели по производственной выручке за 2025 год. Так, выручка Novabev Group, по оценке Forbes, составила 34 млрд рублей, а объем производства 13,2 млн декалитров (дал).

На второй строчке оказалась компания «Алвиса» — ее выручку оценили в 24,8 млрд рублей, компания произвела 4,68 млн дал алкоголя. Третье место заняла «Алкогольная сибирская группа» («АСГ») с производством алкоголя в 11,7 млн дал и выручкой в 23,2 млрд рублей в 2025 году.

В пятерке лидеров, согласно оценке Forbes, оказались также «Татспиртпром» с выручкой 18,6 млрд рублей и производством в 12,4 млн дал и «Кубань-Вино» (16,54 млрд рублей и 6,9 млн дал).

Компании ранжированы по производственной выручке и общему объему производства алкоголя в 2025 году на основе отчетностей и оценки Forbes. Суммарная выручка 30 участников рейтинга в 2022—2024 годах выросла на 56% до 229 млрд рублей, а чистая прибыль на 38%, до 21 млрд рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».