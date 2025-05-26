МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 26 мая. /ТАСС/. Минсельхоз России прорабатывает вопрос о частичном открытии экспорта риса из страны. Об этом заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.
«Сегодня у нас департаментом регулирования рынков прорабатывается вопрос об открытии экспорта [риса]», — сказал Разин, отвечая на соответствующий вопрос.
Если после проведения посевной кампании будет уверенность в том, что объем производства риса позволит закрыть внутренние потребности, будет рассмотрен вопрос об экспорте излишних объемов, пояснил он.
«Ограничения были введены из-за ситуации на Федоровском гидроузле. Ситуация там сейчас стабилизировалась, объемы достаточные, поэтому все, что будет излишнее, мы будем смотреть на возможность поставки на внешние рынки», — добавил он.
Временный запрет на экспорт риса действует с 1 июля 2022 года. В декабре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее до 30 июня 2025 года временный запрет на вывоз из страны риса-сырца и рисовой крупы.
В апреле 2025 года подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минсельхоза России продлить временный запрет на вывоз нешелушеного риса (риса-сырца) из РФ на период с 1 июля по 31 декабря 2025 года. Исключение сделано для риса для посева.