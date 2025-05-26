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Минсельхоз России прорабатывает вопрос о частичном открытии экспорта риса

Если после посевной кампании будет уверенность, что объем производства риса позволит закрыть внутренние потребности, будет рассмотрен вопрос об экспорте излишних объемов, заявил заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин.

Источник: Freepik

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 26 мая. /ТАСС/. Минсельхоз России прорабатывает вопрос о частичном открытии экспорта риса из страны. Об этом заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

«Сегодня у нас департаментом регулирования рынков прорабатывается вопрос об открытии экспорта [риса]», — сказал Разин, отвечая на соответствующий вопрос.

Если после проведения посевной кампании будет уверенность в том, что объем производства риса позволит закрыть внутренние потребности, будет рассмотрен вопрос об экспорте излишних объемов, пояснил он.

«Ограничения были введены из-за ситуации на Федоровском гидроузле. Ситуация там сейчас стабилизировалась, объемы достаточные, поэтому все, что будет излишнее, мы будем смотреть на возможность поставки на внешние рынки», — добавил он.

Временный запрет на экспорт риса действует с 1 июля 2022 года. В декабре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее до 30 июня 2025 года временный запрет на вывоз из страны риса-сырца и рисовой крупы.

В апреле 2025 года подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минсельхоза России продлить временный запрет на вывоз нешелушеного риса (риса-сырца) из РФ на период с 1 июля по 31 декабря 2025 года. Исключение сделано для риса для посева.