Минсельхоз России прорабатывает вопрос о частичном открытии экспорта риса

В апреле 2025 года подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минсельхоза России продлить временный запрет на вывоз нешелушеного риса (риса-сырца) из РФ на период с 1 июля по 31 декабря 2025 года. Исключение сделано для риса для посева.