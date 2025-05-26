Минсельхоз ответил на предложение запретить ввоз российских огурцов в Польшу

Ранее глава польской Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаш Гвиздала заявил в интервью порталу O2, что импорт огурцов из России в Польшу в январе 2025 года превысил рекордный показатель. В связи с этим местные фермеры призвали ввести эмбарго из-за якобы имевшей место недобросовестной конкуренции.