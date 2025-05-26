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Минсельхоз ответил на предложение запретить ввоз российских огурцов в Польшу

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин, комментируя предложение польских фермеров запретить ввоз российских огурцов, сообщил, что задача России — обеспечивать собственные потребности и выходить на внешние рынки.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Наша задача — обеспечивать собственные потребности и выходить на внешние рынки», — заявил он журналистам в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

Ранее глава польской Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаш Гвиздала заявил в интервью порталу O2, что импорт огурцов из России в Польшу в январе 2025 года превысил рекордный показатель. В связи с этим местные фермеры призвали ввести эмбарго из-за якобы имевшей место недобросовестной конкуренции.

«Решение по этому вопросу может быть принято в течение ближайшего месяца или двух», — заявил он, добавив, что ввоз российских товаров на польский рынок следует запретить.

По словам Гвиздала, полякам для выращивания огурцов необходимо обогреть теплицы, а для этого необходим уголь, который на фоне геополитических событий заметно вырос в цене.

Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая на территории выставочного центра «Минводыэкспо» на Ставрополье. Организатор форума — Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».