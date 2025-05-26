Летние надежды. Эксперт назвала условие для укрепления рубля до 75 за доллар

Напомним, что в конце весны — начале лета на валютном рынке перестают работать сразу два из ключевых фактора для роста рубля.
- заканчивается период выплаты дивидендов за прошлый 2024 год,
- спрос на валюту для зарубежных поездок негативно сказывается на российской валюте.
Анастасия Найшева отметила, что для укрепления рубля до 75 рублей и ниже необходим крайне позитивный сценарий в геополитической обстановке. Помимо этого, также необходимо отсутствие новых санкционных мер в отношении Российской Федерации.
«Даже несмотря на сохраняющуюся слабую конъюнктуру цен на нефть, ожидание позитивного исхода переговоров и смягчение позиций государств имеют большое влияние на курс», — отметила аналитик.
По ее мнению, в июне курс валюты, скорее всего, будет находиться в диапазоне 77−80 рублей за доллар.
«При таком раскладе так же можно более смело ожидать снижение ключевой ставки при одновременном замедлении инфляции», — прогнозирует эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».