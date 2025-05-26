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Летние надежды. Эксперт назвала условие для укрепления рубля до 75 за доллар

Российская валюта преодолела отметку в 80 рублей за доллар: на прошлой неделе даже официальный курс Центрального банка фиксировал это укрепление. Стоит ли ожидать доллар по 75 рублей — Финансы Mail спросили у Анастасии Найшевой, специалиста управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал».

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
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Источник: Freepik

Напомним, что в конце весны — начале лета на валютном рынке перестают работать сразу два из ключевых фактора для роста рубля.

  • заканчивается период выплаты дивидендов за прошлый 2024 год,
  • спрос на валюту для зарубежных поездок негативно сказывается на российской валюте.

Анастасия Найшева отметила, что для укрепления рубля до 75 рублей и ниже необходим крайне позитивный сценарий в геополитической обстановке. Помимо этого, также необходимо отсутствие новых санкционных мер в отношении Российской Федерации.

«Даже несмотря на сохраняющуюся слабую конъюнктуру цен на нефть, ожидание позитивного исхода переговоров и смягчение позиций государств имеют большое влияние на курс», — отметила аналитик.

По ее мнению, в июне курс валюты, скорее всего, будет находиться в диапазоне 77−80 рублей за доллар.

«При таком раскладе так же можно более смело ожидать снижение ключевой ставки при одновременном замедлении инфляции», — прогнозирует эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».