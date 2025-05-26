Экспертное сомнение: Минстрой намерен ужесточить приемку новых квартир

Далее покупатели въезжают в квартиру, живут в ней и параллельно подают иск в суд на некачественно оказанные услуги ходе исправления замечаний, оспаривая акт приемки квартиры, который они подписали. Люди ссылаются на то, что они не могли профессионально оценить, как именно застройщик исправил замечания после их устранения. Суды становятся на сторону более слабой стороны, то есть потребителя, назначают экспертизу, в ходе которой специалисты могут выявить незначительные недоработки со стороны девелопера.