Эксперт предупредил о росте числа туристических мошенничеств в России

«Иногда после оплаты мошенники продолжают поддерживать контакт, присылая поддельные подтверждения брони или договор. Обман может вскрыться только в отпуске — при попытке заселиться в отель или зарегистрироваться на рейс. Такие ситуации могут привести не только к прямым финансовым потерям, но и к серьезным нервным потрясениям», — подчеркнул Ульянов.