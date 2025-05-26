Эксперт предупредил о росте числа туристических мошенничеств в России

По данным эксперта, которые он приводит в беседе с «Газетой.Ru», мошенничество в туризме является актуальным круглогодично. Однако в периоды массовых выездов обычно наблюдается особый всплеск — в даты школьных каникул и длинных праздничных выходных. Самая частая уловка злоумышленников — несуществующие туры или билеты на самолет.
«Иногда после оплаты мошенники продолжают поддерживать контакт, присылая поддельные подтверждения брони или договор. Обман может вскрыться только в отпуске — при попытке заселиться в отель или зарегистрироваться на рейс. Такие ситуации могут привести не только к прямым финансовым потерям, но и к серьезным нервным потрясениям», — подчеркнул Ульянов.
Киберэксперт посоветовал использовать для оформления поездок проверенные онлайн-платформы и туристические агентства. Бдительность необходима в любом случае, потому что мошенники могут действовать от имени популярных сервисов. Жертвы часто попадают на фишинговые сайты через рекламу или ссылки в мессенджерах, отметил эксперт.
Ульянов уточнил, что наиболее опасными являются предложения, поступающие с неизвестных аккаунтов с очень низкими ценами и маленьким количеством отзывов. По статистике, чаще всего именно эти псевдовыгодные варианты могут оказаться фальшивыми, пояснил он.
Эксперт призвал дополнительно перепроверить бронь после оплаты. Для этого достаточно связаться с выбранным отелем или перевозчиком.
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