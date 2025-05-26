Экономист назвал дату перерасчета страховой пенсии россиян

В беседе с NEWS.ru он отметил, что граждане, которые работали официально и за них отчислялись страховые взносы, могут рассчитывать на получение надбавки.
«В августе 2025 года работающим пенсионерам произведут ежегодный перерасчет страховой пенсии. Это касается тех, кто в течение 2024 года работал официально и за кого работодатели уплачивали страховые взносы. Сам перерасчет происходит автоматически — заявлений подавать не нужно. Размер прибавки напрямую зависит от количества пенсионных баллов, начисленных за предыдущий календарный год. Максимум, на что может рассчитывать работающий пенсионер, — это три индивидуальных пенсионных коэффициента. Даже если по итогам года заработано больше, прибавку начислят только на три балла», — объяснил Афонин.
Эксперт отметил, что стоимость одного пенсионного коэффициента фиксируется на момент выхода на пенсию и может отличаться от текущего значения. По оценке экономиста, прибавка к пенсии за три балла в денежном выражении составляет несколько сотен рублей. При этом официальное трудоустройство и регулярная уплата страховых взносов работодателем ежегодно обеспечивают пенсионерам возможность увеличения выплат.
Социальный фонд получает информацию напрямую от работодателей, самому пенсионеру нет нужды участвовать в процессе. Для подсчета начислений используют данные прошлого года.
«В случае перерасчета в августе 2025 года берется информация за 2024 год. Сумма пересчитанной пенсии начинает поступать с августа, при этом дата фактической выплаты зависит от региона проживания — обычно это происходит в период с 3 по 25 число месяца», — подытожил Афонин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».