Экономист назвал дату перерасчета страховой пенсии россиян

«В августе 2025 года работающим пенсионерам произведут ежегодный перерасчет страховой пенсии. Это касается тех, кто в течение 2024 года работал официально и за кого работодатели уплачивали страховые взносы. Сам перерасчет происходит автоматически — заявлений подавать не нужно. Размер прибавки напрямую зависит от количества пенсионных баллов, начисленных за предыдущий календарный год. Максимум, на что может рассчитывать работающий пенсионер, — это три индивидуальных пенсионных коэффициента. Даже если по итогам года заработано больше, прибавку начислят только на три балла», — объяснил Афонин.