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Депутат Чаплин объяснил, зачем нужен строгий лимит по картам подростков

Инициатива Национального совета финансового рынка (НСФР) о введении обязательного лимита на операции по банковским картам подростков вызвала широкий резонанс в обществе. Предложение, направленное на защиту молодежи от дропперства и прочих мошеннических действий, получило поддержку со стороны экспертов и законодателей. По мнению депутата Госдумы (Фракция «Единая Россия»), члена комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина, данная мера своевременна и по-настоящему необходима.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
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Источник: Freepik

«В условиях стремительного развития цифровых технологий и увеличения случаев мошенничества в финансовой сфере, защита несовершеннолетних граждан становится приоритетной задачей. Введение лимита на операции по картам подростков — это важный шаг в направлении обеспечения их финансовой безопасности», — отметил Чаплин в беседе с Финансами Mail.

По словам депутата, предложенный НСФР лимит в 200 тысяч рублей в месяц разумен и достаточно лоялен.

«Отметка в 200 тысяч рублей — это компромиссное решение, которое позволяет подросткам пользоваться банковскими картами для повседневных нужд и совершения необходимых покупок, при этом ограничивая возможности для злоупотреблений и мошеннических операций. Важно, что предусмотрена возможность превышения этого лимита с разрешения родителей, что обеспечивает гибкость и учет индивидуальных потребностей каждой семьи», — подчеркнул парламентарий.

Депутат также оценил альтернативные предложения, такие как запрет на открытие счетов лицам до 18 лет без согласия родителей.

«Запрет на открытие счетов до 18 лет — это слишком радикальная мера, которая может ограничить финансовую самостоятельность молодежи и создать дополнительные бюрократические барьеры. Введение лимита на операции по картам — это более сбалансированный подход, который позволяет защитить подростков от мошенничества, не ограничивая их финансовые возможности», — пояснил он.

Парламентарий также выразил уверенность, что данная инициатива поможет снизить количество случаев мошенничества с использованием банковских карт подростков и повысить финансовую грамотность молодежи.

«Мы должны создать условия, в которых молодые люди смогут безопасно пользоваться финансовыми инструментами и приобретать необходимые навыки для управления своими финансами. Введение лимита на операции по картам — это важный шаг в этом направлении», — заключил Чаплин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».