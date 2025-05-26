Депутат Чаплин объяснил, зачем нужен строгий лимит по картам подростков

«Запрет на открытие счетов до 18 лет — это слишком радикальная мера, которая может ограничить финансовую самостоятельность молодежи и создать дополнительные бюрократические барьеры. Введение лимита на операции по картам — это более сбалансированный подход, который позволяет защитить подростков от мошенничества, не ограничивая их финансовые возможности», — пояснил он.



Парламентарий также выразил уверенность, что данная инициатива поможет снизить количество случаев мошенничества с использованием банковских карт подростков и повысить финансовую грамотность молодежи.