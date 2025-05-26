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«ЦИАН»: в России за пять лет жилье подорожало вдвое

Стоимость жилья на вторичном рынке городов России с населением более 100 тысяч человек выросла в два раза в период с весны 2020 до весны 2025 года, говорится в исследовании «Циан. Аналитики». Подсчеты велись на основе данных по 170 российским городам.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«За пять лет цена квадратного метра на вторичном рынке в среднем по анализируемым городам стала выше в два раза. Рост зафиксирован во всех городах, нет ни одной локации, где цены не изменились или стали ниже», — подсчитали аналитики.

Так, минимальный рост средней цены квадратного метра (до 50%) зафиксирован в Нефтеюганске, Южно-Сахалинске, Нижневартовске, Москве (41%), Владивостоке, Березниках, Ханты-Мансийске и Салавате.

Максимальное удорожание квадратного метра зафиксировано в Кисловодске (почти в 4 раза), Дербенте (в 3 раза), Ессентуках, Каспийске, Бийске, Пятигорске, Челябинске, Майкопе, Улан-Удэ (более, чем в 2,5 раза.

Среди городов-миллионников жилье сильнее дорожало в Челябинске (в 2,6 раз), Казани и Омске (в 2,3 раза), минимальные — в Москве (+41%), Петербурге (+70%) и Уфе (по +81%).

Ранее в ЦБ заявили, льготная ипотека ускорила рост цен на жилье.

«Если посмотреть с начала 2020 года, когда были массовые программы льготной ипотеки, до начала 2023 года, у нас цены на первичном рынке выросли вдвое. Зарплаты в это время увеличились приблизительно на 35%, цены где-то на четверть (27%). Это означает, что при кажущейся доступности ипотеки, жилье может становится менее доступным», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».