«ЦИАН»: в России за пять лет жилье подорожало вдвое

«Если посмотреть с начала 2020 года, когда были массовые программы льготной ипотеки, до начала 2023 года, у нас цены на первичном рынке выросли вдвое. Зарплаты в это время увеличились приблизительно на 35%, цены где-то на четверть (27%). Это означает, что при кажущейся доступности ипотеки, жилье может становится менее доступным», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.