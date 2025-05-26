«ЦИАН»: в России за пять лет жилье подорожало вдвое

«За пять лет цена квадратного метра на вторичном рынке в среднем по анализируемым городам стала выше в два раза. Рост зафиксирован во всех городах, нет ни одной локации, где цены не изменились или стали ниже», — подсчитали аналитики.
Так, минимальный рост средней цены квадратного метра (до 50%) зафиксирован в Нефтеюганске, Южно-Сахалинске, Нижневартовске, Москве (41%), Владивостоке, Березниках, Ханты-Мансийске и Салавате.
Максимальное удорожание квадратного метра зафиксировано в Кисловодске (почти в 4 раза), Дербенте (в 3 раза), Ессентуках, Каспийске, Бийске, Пятигорске, Челябинске, Майкопе, Улан-Удэ (более, чем в 2,5 раза.
Среди городов-миллионников жилье сильнее дорожало в Челябинске (в 2,6 раз), Казани и Омске (в 2,3 раза), минимальные — в Москве (+41%), Петербурге (+70%) и Уфе (по +81%).
Ранее в ЦБ заявили, льготная ипотека ускорила рост цен на жилье.
«Если посмотреть с начала 2020 года, когда были массовые программы льготной ипотеки, до начала 2023 года, у нас цены на первичном рынке выросли вдвое. Зарплаты в это время увеличились приблизительно на 35%, цены где-то на четверть (27%). Это означает, что при кажущейся доступности ипотеки, жилье может становится менее доступным», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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