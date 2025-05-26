Арендодателям рассказали о ключевом моменте сдачи жилья

Эксперт отметил в беседе с NEWS.ru, что размер административного взыскания варьируется от двух до пяти тысяч рублей.
«Важно помнить, что жилье по закону должно использоваться только для проживания — статья 17 Жилищного кодекса РФ. Если арендаторы шумят, мусорят, делают незаконную перепланировку, это ваша ответственность. Штраф составляет от двух до пяти тысяч рублей — статья 7.21 КоАП РФ», — сказал Бондарь.
Он также указал на необходимость регистрации арендаторов, если срок их проживания превышает 90 дней. В случае отсутствия регистрации, по словам эксперта, нанимателю грозит штраф до трех тысяч рублей, а арендодателю — до пяти тысяч рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».