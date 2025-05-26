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Арендодателям рассказали о ключевом моменте сдачи жилья

Владелец квартиры несет ответственность за нарушения, допущенные арендаторами, включая оплату штрафов за шум, сообщил общественный деятель, эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Известия

Эксперт отметил в беседе с NEWS.ru, что размер административного взыскания варьируется от двух до пяти тысяч рублей.

«Важно помнить, что жилье по закону должно использоваться только для проживания — статья 17 Жилищного кодекса РФ. Если арендаторы шумят, мусорят, делают незаконную перепланировку, это ваша ответственность. Штраф составляет от двух до пяти тысяч рублей — статья 7.21 КоАП РФ», — сказал Бондарь.

Он также указал на необходимость регистрации арендаторов, если срок их проживания превышает 90 дней. В случае отсутствия регистрации, по словам эксперта, нанимателю грозит штраф до трех тысяч рублей, а арендодателю — до пяти тысяч рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».