Арендодателям рассказали о ключевом моменте сдачи жилья

«Важно помнить, что жилье по закону должно использоваться только для проживания — статья 17 Жилищного кодекса РФ. Если арендаторы шумят, мусорят, делают незаконную перепланировку, это ваша ответственность. Штраф составляет от двух до пяти тысяч рублей — статья 7.21 КоАП РФ», — сказал Бондарь.