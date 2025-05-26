Аналитик раскрыл, когда ждать взлет биткоина выше $130 тысяч

На прошлой неделе критовалютный рынок испытал очередные исторические максимумы: биткоин поднималься выше 112 тысяч долларов за монету. Хотя еще недавно и эта отметка казалось нереальной, часть инвесторов и тех, кто активно следит за ситуацией на рынке, уже прогнозируют новые рекорды и прибыли. О двух психологически важных рубежа для биткоина Финансы Mail спросили у Владислава Антонова, финансового аналитика BitRiver.