Аналитик раскрыл, когда ждать взлет биткоина выше $130 тысяч

«Основываясь на текущей динамике и макроэкономических факторах, для достижения биткоином уровней 130 и 150 тысяч долларов потребуется сохранение нескольких ключевых условий», — считает эксперт.
Во-первых, должна продолжиться фискальная неопределенность в США, связанная с бюджетной политикой Трампа. Инвесторы воспринимают эту политику как рисковую, что создает благоприятную среду для альтернативных активов. Растущие опасения по поводу американского долга, который может увеличиться на 4 триллиона за десятилетие, поддерживают спрос на биткоин как на цифровое золото.
Критически важным остается поведение доходности казначейских облигаций. Если доходность продолжит расти, как мы видели с 30-летними облигациями на уровне 5,10%, это будет оказывать давление на традиционные рынки и перенаправлять капитал в криптовалюты. «Провальный аукцион 20-летних облигаций уже показал снижение доверия к американскому долгу», — отметил Владислав Антонов.
По временным рамкам, если текущие темпы роста сохранятся, отметку 130 тысяч мы можем взять к 21 июня, а 150 тысяч — к 15 июля.
При замедлении темпов эти цели сдвигаются на 22 июля и 28 августа соответственно. «Ближайшая цель 120−130 тысяч может быть достигнута уже в ближайшие недели при преодолении ключевого сопротивления 113−115 тысяч. Все внимание на этой зоне», — отметил специалист.
Он также напомнил, что при росте рисковых активов традиционно дешевеют защитные инструменты — доллар США и государственные облигации. «Мы уже наблюдаем это в текущих условиях», — добавил собеседник.
Относительно золота ситуация более сложная. «Как и у других активов, у золота есть свои циклы коррекций — когда создаются условия для роста — оно растет. Когда ухудшаются — падает», — добавил он.
Учитывая, что инвесторы рассматривают политику Трампа как рисковую, пока такие настроения сохраняются, золото может расти и дальше.
«Однако нужно понимать, что золото и биткоин сейчас частично конкурируют за один и тот же капитал инвесторов, ищущих альтернативу традиционным защитным активам. В краткосрочной перспективе золото действительно может дешеветь на фоне притока капитала в биткоин, особенно если криптовалюта продолжит демонстрировать превосходную динамику», — резюмировал Владислав Антонов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».