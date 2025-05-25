Что делать, если жильцы не хотят выезжать со съемной квартиры

Подстраховаться договором
Грамотно составленный договор аренды квартиры является основной возможностью для досрочного выселения арендатора. Согласно статье 619 ГК РФ, договор аренды можно досрочно расторгнуть в судебном порядке по требованию арендодателя, если арендатор:
- использует имущество к квартире с существенным нарушением условий договора, назначения самого имущества или с неоднократными нарушениями использования;
- существенно ухудшает имущество;
- более двух раз подряд по истечении указанного в договоре срока не внес арендную плату;
- не сделал капитальный ремонт имущества в установленные договором сроки, а при отсутствии таковых — в разумные сроки в тех случаях, когда согласно требованиям законодательства или договора капитальный ремонт является обязанностью арендатора.
Договор аренды также может быть расторгнут по требованию суда при существенном нарушении его условий одной из сторон и в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом и другими законами либо самим договором (п. 2 ст. 450 ГК РФ).
Основанием, в том числе, может стать ситуация, когда в квартире живут лица, не указанные в договоре или число проживающих превышает прописанное в договоре.
Таким образом, в договоре аренды собственнику следует тщательно прописать все ситуации, при которых возможно его досрочное расторжение и выселение арендатора из квартиры, а также процедуры досрочного расторжения и выселения.
Отметим, что собственник вправе требовать досрочного расторжения договора через суд лишь после направления квартиросъемщику письменного уведомления о необходимости исполнить обязательства в разумный срок (ст. 619 ГК РФ).
Соответственно, в договоре нужно также прописать срок, за который арендатор будет официально предупрежден о расторжении, и срок, в течение которого он будет обязан освободить квартиру и передать ее владельцу согласно акту.
Когда помогут только уговоры и убеждение
Если договор не содержит перечисленные выше условия, то владельцу квартиры придется решать все вопросы путем уговоров и убеждения арендатора. При этом если квартиросъемщик ведет себя добросовестно, своевременно вносит плату и не нарушает иные условия договора, то собственник не может заставить его покинуть жилплощадь досрочно.
Обращение в полицию в данном случае также является бесполезным. Представители органов МВД не станут участвовать в выселении арендатора по просьбе собственника, когда есть действующий договор аренды. В данном случае ситуация относится к сфере гражданско-правовых споров, которые должны разрешаться в судебном порядке. Однако в ходе разбирательства судьи, скорее всего, встанут на сторону добросовестного арендатора.
Отметим, что официальная регистрация арендатора и лиц, которые снимают вместе с ним квартиру по ее адресу, внесет дополнительные сложности в возникшую ситуацию. Неистекший срок регистрации может стать дополнительным аргументом в пользу квартиросъемщика.
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