Что делать, если жильцы не хотят выезжать со съемной квартиры

Обращение в полицию в данном случае также является бесполезным. Представители органов МВД не станут участвовать в выселении арендатора по просьбе собственника, когда есть действующий договор аренды. В данном случае ситуация относится к сфере гражданско-правовых споров, которые должны разрешаться в судебном порядке. Однако в ходе разбирательства судьи, скорее всего, встанут на сторону добросовестного арендатора.