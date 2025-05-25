Власти США сделают новорожденных капиталистами и инвесторами

Кроме того, родители смогут добавлять на этот счет до $5 тыс. в год. Для ребенка доступ к счету будет закрыт до 18 лет, после этого он сможет сам продолжать инвестиции либо потратить накопленные средства на свое образование или медицинское обслуживание.