Топ-5 популярных направлений для отдыха россиян в июне

На четвертом месте оказались ОАЭ с 5% путешенственников. Здесь, как и в Египте, растет температура, и популярность направления немного снижается по сравнению с зимой и весной. По словам Козырева, поездка сюда в июне будет стоить в среднем 199 тысяч рублей.