Топ-5 популярных направлений для отдыха россиян в июне

По его словам, первое место в рейтинге популярных локаций июня занимает Турция. Отдохнуть на турецких курортах планируют около 55% путешественников. Средний чек поездки — 268 тысяч рублей.
«Второе место занимает Египет. Страна пирамид довольно сильно отстает от лидера и набрала всего 14%. Цена поездки к Красному морю в июне 2025 составит 231 тысячу рублей. В Египте становится все жарче, и путешественники больше внимания уделяют Средиземноморью», — отмечает эксперт.
Российские курорты находятся на третьем месте. Отдохнуть внутри страны планируют 9% туристов. Средний чек путешествия по России на июнь 2025 года составит 115 тысяч рублей.
На четвертом месте оказались ОАЭ с 5% путешенственников. Здесь, как и в Египте, растет температура, и популярность направления немного снижается по сравнению с зимой и весной. По словам Козырева, поездка сюда в июне будет стоить в среднем 199 тысяч рублей.
Замыкает рейтинг популярных направлений Таиланд. На страну Юго-Восточной Азии приходится 4% от общего объема туристов. Средний чек за тур — 216 тысяч рублей.
Среди российских направлений самым популярным стал Адлер — здесь планируют провести время 24% туристов, которые приобрели поездки по стране. В среднем такое путешествие обойдется в 112 тысяч рублей.
На втором месте — Санкт-Петербург. Побывать в Северной столице планируют 13% отдыхающих. Средняя цена тура — 80 тысяч рублей. Чуть меньше (12%) приходится на Сочи. Средний чек путешествия составит 141 тысячу рублей.
«Замыкают рейтинг внутренних направлений Калининградская область и поселок Имеретинский. Обе локации набрали по 10%. Поездка на Балтику обойдется в 105 тысяч рублей, а на Черное море — в 163 тысячи рублей в среднем», — подытожил Козырев.
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