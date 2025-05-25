Топ-5 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 25 мая

Банк России 25 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад на шесть месяцев со ставкой 20,1% годовых. Его предлагает Авто Финанс Банк на сумму от 100 тысяч рублей.
Клиенты Московского кредитного банка и Локо Банка могут открыть вклад под 20% годовых на сумму от 10 тысяч рублей и 300 тысяч рублей соответственно.
Совкомбанк предлагает открыть вклад под 19,8% годовых. Его размер должен начинаться от 10 тысяч рублей.
Вклад под 19,7% годовых предлагают четыре банка — Московский кредитный банк (от 3 млн рублей), Инбанк (от 3 млн рублей), БыстроБанк (от 150 тысяч рублей) и Банк Дом.РФ (от 1 млн рублей).
Банк «Зенит» предлагает своим клиентам открыть вклад под 19,55% годовых на сумму от 50 тысяч рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».