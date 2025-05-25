В России среди пенсионеров женщин в два раза больше, чем мужчин

В конце апреля депутат Московской областной думы Анатолий Никитин сообщил «Газете.Ru», что самые высокие пенсии в России в перспективе получат IT-специалисты, инженеры в нефтегазовой отрасли, пилоты и авиадиспетчеры, а также врачи узкой специализации.