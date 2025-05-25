Риэлтор объяснила, почему квартиры на нижних этажах дешевле, чем на верхних

По ее словам, для стоимости квартиры важны, в том числе, условия ее продажи, например, возможность продажи под условия льготной ипотеки, цена в договоре купли-продажи, сроки сделки и освобождения квартиры для покупателя, наличие или отсутствие обременений на квартиру, условия сделки, которые предполагают продавцы квартиры.
«С каким расположением квартиры она будет стоить дешевле? Угловые, вид на соседний дом или в стену, низкие этажи, много квартир на этаже, неудачные соседи (шум), много арендных квартир в доме», — отметила эксперт.
Кроме того, подчеркнула Наталия Колесникова, снизить стоимость недвижимости могут месторасположение самого дома, неблагоустроенная территория и другие.
Говоря о том, почему квартиры в одном доме могут быть разными по цене, риэлтор указала на характеристики самого объекта. Так, на цену на жилье влияют, например, метраж, ремонт, этаж.
Так, подчеркнула Наталия Колесникова, квартира на нижних этажах будет стоить дешевле из-за загазованности, шума с улицы, вида из окна. Кроме того, внизу расположены парковка и коммерческие помещения, что тоже не привлекает покупателей, заключила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».