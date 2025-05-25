Риэлтор объяснила, почему квартиры на нижних этажах дешевле, чем на верхних

По ее словам, для стоимости квартиры важны, в том числе, условия ее продажи, например, возможность продажи под условия льготной ипотеки, цена в договоре купли-продажи, сроки сделки и освобождения квартиры для покупателя, наличие или отсутствие обременений на квартиру, условия сделки, которые предполагают продавцы квартиры.