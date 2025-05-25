Каким будет курс рубля на неделе с 26 мая по 1 июня 2025: прогноз эксперта

Дополнительно укреплению рубля может способствовать рост финансовых обязательств (+$5,6 млрд с начала года), обусловленный реинвестированием доходов, полученных нерезидентами-прямыми инвесторами, а также в условиях погашения меньшего объема внешнего долга. При этом в январе-апреле 2024 г. финансовые обязательства сократились на $3,8 млрд. При этом стоит помнить, что необъясненная часть оттока средств в платежном балансе находится на высоком уровне: в январе-апреле 2025 г. чистые ошибки и пропуски составили $14,7 млрд (в январе-апреле 2024 г. — $1,8 млрд).