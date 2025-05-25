Каким будет курс рубля на неделе с 26 мая по 1 июня 2025: прогноз эксперта

Котировки доллара перешли в коридор 79−80 рублей, курс юаня формируется в диапазоне 11,0−11,1 рубля. Эти отметки — максимально крепкие для рубля за последние два года.
На прошедшей неделе Банк России опубликовал данные по платежному балансу за апрель. Сальдо счета текущих операций снизилось до $4,4 млрд (-$2,9 млрд м/м) за счет снижения экспорта (-$1,5 млрд м/м) и роста импорта (+$1,6 млрд м/м). Рост финансовых активов продолжает замедляться. В январе 2025 г. чистое приобретение финансовых активов составляло $7,7 млрд (23% экспорта), а в апреле снизилось до $2,9 млрд (8% экспорта).
«Такая динамика не противоречит гипотезе о том, что укрепление рубля может быть связано и с операциями по финансовому счету. Вероятно, рост иностранных финансовых активов замедлился из-за геополитики, смягчения девальвационных ожиданий, высокого дифференциала в процентных ставках. Скорее всего, решающим было влияние действий российских компаний и инвесторов», — добавила аналитик.
Дополнительно укреплению рубля может способствовать рост финансовых обязательств (+$5,6 млрд с начала года), обусловленный реинвестированием доходов, полученных нерезидентами-прямыми инвесторами, а также в условиях погашения меньшего объема внешнего долга. При этом в январе-апреле 2024 г. финансовые обязательства сократились на $3,8 млрд. При этом стоит помнить, что необъясненная часть оттока средств в платежном балансе находится на высоком уровне: в январе-апреле 2025 г. чистые ошибки и пропуски составили $14,7 млрд (в январе-апреле 2024 г. — $1,8 млрд).
Следовательно, в дальнейшем возможен пересмотр данных, считает эксперт. При отсутствии значимых изменений в геополитике летом рубль может перейти к ослаблению: вероятнее всего, экспортная выручка уменьшится, спрос на иностранную валюту вырастет, рублевые процентные ставки будут снижаться, а рост экономической активности перестанет замедляться. «В ближайшие 3−6 месяцев ожидаем ослабление рубля: движение от уровня 78−80 ₽/долл. к 90−95 ₽/долл», — прогнозирует специалист.
«На предстоящей неделе на валютный рынок может оказывать влияние налоговый период: вероятно, курс доллара будет находиться в коридоре 78−82 рубля, юаня — в диапазоне 10,8−11,4 рубля», — резюмирует Наталья Ващелюк.