Как изменились ставки по накопительным счетам в мае 2025 года

С 14 мая Россельхозбанк проводит акцию с повышенной ставкой по накопительному счету «Мой счет». Для новых клиентов (не открывавших накопительные счета в банке в последние 30 дней) начисляется приветственная ставка 19% годовых в течение первых трех календарных месяцев на ежедневный остаток в диапазоне от 100 рублей до 3 млн рублей. С четвертого месяца, а также на остаток, превышающий 3 млн рублей, действует базовая ставка 9% годовых. Открыть счет по акции можно с 14 мая по 31 декабря только один раз. Для счетов, открытых в последний календарный день месяца, приветственный период составит два календарных месяца. Проценты начисляются ежедневно и выплачиваются в последний календарный день месяца либо при закрытии счета.