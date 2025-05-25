Как изменились ставки по накопительным счетам в мае 2025 года

Газпромбанк
С 22 мая Газпромбанк снижает процентную ставку по накопительному счету «Простой процент» на 0,5 п.п. — до 19% годовых. Согласно обновленным тарифам, опубликованным на сайте банка, получить максимальную ставку клиенты могут без необходимости выполнения дополнительных условий и ограничений по минимальной или максимальной сумме вложений. Начисление процентов в размере 19% годовых производится на минимальный остаток по счету, выплаты осуществляются ежемесячно.
Совкомбанк
С 20 мая Совкомбанк изменил условия по накопительному счету «Онлайн-копилка». Для новых клиентов, открывших счет с указанной даты, приветственная ставка составит 20% годовых вместо прежних 21%. Указанная ставка распространяется на первые три календарных месяца с момента открытия и действует на сумму до 1,5 млн рублей. При превышении указанной суммы или начиная с четвертого месяца ставка составит 15% годовых (ранее — 16%). Проценты начисляются на ежедневный остаток и выплачиваются ежемесячно в дату открытия счета. Услуга доступна держателям карты «Халва» старше 18 лет.
Россельхозбанк
С 14 мая Россельхозбанк проводит акцию с повышенной ставкой по накопительному счету «Мой счет». Для новых клиентов (не открывавших накопительные счета в банке в последние 30 дней) начисляется приветственная ставка 19% годовых в течение первых трех календарных месяцев на ежедневный остаток в диапазоне от 100 рублей до 3 млн рублей. С четвертого месяца, а также на остаток, превышающий 3 млн рублей, действует базовая ставка 9% годовых. Открыть счет по акции можно с 14 мая по 31 декабря только один раз. Для счетов, открытых в последний календарный день месяца, приветственный период составит два календарных месяца. Проценты начисляются ежедневно и выплачиваются в последний календарный день месяца либо при закрытии счета.
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