Эксперт Донец: ключевая ставка в концу года может опуститься до 15%

«На конец года мы смотрим ближе к ставке в 15%. Иногда кажется, что это эпатаж, но давайте вспомним, что это все еще в два раза больше, чем среднеисторическое значение для России. Для той России, которая прожила немало кризисов и часто сталкивалась с инфляционными шоками», — сказала собеседница агентства.