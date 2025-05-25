Эксперт Донец: ключевая ставка в концу года может опуститься до 15%

Таким мнением поделилась с ТАСС главный экономист Т-Банка Софья Донец.
«На конец года мы смотрим ближе к ставке в 15%. Иногда кажется, что это эпатаж, но давайте вспомним, что это все еще в два раза больше, чем среднеисторическое значение для России. Для той России, которая прожила немало кризисов и часто сталкивалась с инфляционными шоками», — сказала собеседница агентства.
Донец отметила, что ситуация с высокой ставкой Центробанка не является нормальной для страны. Ранее она высказала ТАСС мнение о том, что Банк России снизит ключевую ставку на 1−2 процентных пункта на ближайшем заседании 6 июня. По словам эксперта, отказ от смягчения денежно-кредитной политики может привести к рецессии.
При этом экономист ожидает доллар к концу года на уровне 95−100 рублей. Начало девальвации она прогнозирует уже в июле-августе — это связано с сезонным изменением торговых потоков и спроса на валюту.