Депутат Разумков: Украина потеряет €3,5 млрд в случае отмены ЕС таможенных льгот

15 мая агентство Bloomberg со ссылкой на документы Еврокомиссии сообщило, что Евросоюз намерен с июня восстановить импортные квоты на ключевые виды аграрной продукции с Украины, включая пшеницу, кукурузу, ячмень, курятину и куриные яйца. Квоты на ввоз этих продуктов были заморожены в марте 2022 года в рамках мер поддержки Киева. В 2023—2024 годах они несколько раз возобновлялись и приостанавливались в результате протестов фермеров сопредельных государств из-за затоваривания их рынков украинской продукцией. 20 мая лидер Польской крестьянской партии и глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что квоты на украинскую сельхозпродукцию будут восстановлены с 6 июня.