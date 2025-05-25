Депутат Разумков: Украина потеряет €3,5 млрд в случае отмены ЕС таможенных льгот

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Украина потеряет €3,5 млрд, если Европейский союз в начале июня отменит разрешение на беспошлинный ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил депутат, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
«В ночь с 5 на 6 [июня] у нас с вами заканчивается экономический безвиз. Так вот, когда отменят этот безвиз, то украинский бюджет потеряет €3,5 млрд», — сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.
Разумков добавил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ведет переговоры о продлении режима беспошлинного ввоза. В случае если это не удастся, то, по мнению депутата, премьер должен покинуть свой пост.
15 мая агентство Bloomberg со ссылкой на документы Еврокомиссии сообщило, что Евросоюз намерен с июня восстановить импортные квоты на ключевые виды аграрной продукции с Украины, включая пшеницу, кукурузу, ячмень, курятину и куриные яйца. Квоты на ввоз этих продуктов были заморожены в марте 2022 года в рамках мер поддержки Киева. В 2023—2024 годах они несколько раз возобновлялись и приостанавливались в результате протестов фермеров сопредельных государств из-за затоваривания их рынков украинской продукцией. 20 мая лидер Польской крестьянской партии и глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что квоты на украинскую сельхозпродукцию будут восстановлены с 6 июня.