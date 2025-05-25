Дачников предупредили о штрафе за мытье машины в неположенном месте

«Запрещено региональными законами о благоустройстве мыть машины на землях общего назначения (в Московской области это часть четвертая статьи 42 закона о благоустройстве Московской области: запрещается ремонтировать или мыть транспортные средства, устанавливать гаражи и иные укрытия для автотранспорта на территориях, относящихся к местам общего пользования). За это предусмотрены штрафы (статья 6.3 КоАП России). Предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей — физлица. Юрлицо — от 10 до 20 тысяч рублей. Если при мойке будет испорчена земля, штраф по статье 8.6 КоАП России может составить три-пять тысяч рублей», — поделилась Бурякова.