WSJ: Трамп добивается от ЕС введения новых пошлин на импорт из Китая

По их сведениям, Соединенные Штаты настаивают на присоединении Евросоюза к американской кампании по оказанию экономического давления на Китай и хотят, чтобы европейские страны ввели новые пошлины на китайские товары. Однако Китай остается важным рынком для экспорта продукции из ЕС, и блок не заинтересован в торговой войне с Пекином, подчеркивает издание. Схожие требования, связанные с КНР, США выдвигают на торговых переговорах и с другими странами, включая Южную Корею и Японию, отмечают источники газеты.
The Wall Street Journal также сообщает, что американского лидера не устраивает темп торговых переговоров с ЕС, он считает, что обсуждения продвигаются недостаточно быстро. Американские чиновники на встречах с европейскими коллегами сообщали им о недовольстве Вашингтона чересчур осторожным подходом ЕС и нежеланием выступать с конкретными предложениями, нацеленными на устранение претензий США.
Ранее Трамп заявил, что из-за сложности ведения торговых переговоров с Европейским союзом он рекомендует ввести с 1 июня против сообщества пошлины в размере 50%. В то же время он напомнил, что европейским компаниям не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они будут производить свою продукцию в США. Как утверждал Трамп, одной из первоочередных целей создания Европейского союза было получение преимущества над Соединенными Штатами в торговле. Американский президент также подчеркнул, что дефицит США в торговле с ЕС является неприемлемым и достигает $250 млрд.