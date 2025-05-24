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В России предложили ввести тотальный запрет на кредиты для защиты от мошенников

В МВД обсуждается возможность введения тотального запрета на кредиты для граждан России с целью защиты от злоумышленников. Об этом в ходе киберфестиваля Positive Hack Days заявил заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов, его слова приводит РИА Новости.

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Источник: Петр Ковалев/ТАСС

«Уже много принято законов, которые позволяют гражданам самозапретить себе использование, например, кредита (…). Но у нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и (…) индивидуальную разблокировку», — сообщил он.

Как утверждает Филиппов, данные меры буду восприняты положительным образом, так как у ведомства появится возможность «защитить всех».

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» появился сервис для защиты от аферистов. Он позволяет россиянам проверить кредитную историю, а также оформить самозапрет на выдачу кредитов.