В России предложили ввести тотальный запрет на кредиты для защиты от мошенников

«Уже много принято законов, которые позволяют гражданам самозапретить себе использование, например, кредита (…). Но у нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и (…) индивидуальную разблокировку», — сообщил он.
Как утверждает Филиппов, данные меры буду восприняты положительным образом, так как у ведомства появится возможность «защитить всех».
Ранее стало известно, что на «Госуслугах» появился сервис для защиты от аферистов. Он позволяет россиянам проверить кредитную историю, а также оформить самозапрет на выдачу кредитов.