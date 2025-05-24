Трамп: пошлины против Apple, Samsung и подобных фирм могут ввести в конце июня

У Трампа поинтересовались, означает ли его недавняя публикация о возможном введении 25-процентных пошлин в отношении Apple, что они не затронут других производителей смартфонов. «Их [компаний] будет больше. В их числе будет Samsung и остальные, кто производит эту продукцию, в противном случае это было бы нечестно», — заявил американский лидер.