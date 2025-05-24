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Топ-5 детских лагерей в июне 2025 года

В российских регионах уже начались или вот-вот начнутся летние каникулы. Часто родители отправляют детей отдохнуть в лагерь. О популярных направлениях детского летнего отдыха в июне 2025 года рассказал Финансам Mail кандидат экономических наук, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По его словам, на стоимость отдыха детей в РФ повлияют повышенный спрос и инфляция. Так, средняя стоимость смены продолжительностью от 14 до 21 дня составит от 45 000 до 150 000 рублей.

Ключевыми факторами, которые влияют на стоимость отдыха в детском лагере, по данным Гареева, становятся:

  • Локация — Крым и Краснодарский край подорожали на 15−20% из-за транспортной логистики;
  • Новые требования к безопасности — обязательное видеонаблюдение, усиленные медпункты;
  • Инфраструктура — лагеря с собственными аквапарками и STEM-лабораториями стоят дороже;
  • Питание — в 2025 году больше лагерей перешли на «шведский стол» с фермерскими продуктами.

«В стандартную путевку обычно включены: проживание — 2−3 человека в номере, кондиционеры в южных регионах; 5-разовое питание (с индивидуальным меню для аллергиков); процедуры по оздоровлению (ежедневные медосмотры, соляные пещеры, иппотерапия); цифровая безопасность (Wi-Fi с родительским контролем, трекеры для детей); образовательные программы (робототехника, VR-курсы, финансовая грамотность)», — рассказал экономист.

Роман Гареев также рассказал, какие лагеря наиболее привлекательны для детского отдыха.

«Артек» (Крым)

  • Смена: 21 день
  • Цена: 85000−130000 ₽
  • Уникальность: IT-смены с Samsung и Яндекс. Лицеем, экотропы с экологами.

«Сириус» (Сочи)

  • Смена: 24 дня
  • Цена: 90000−140000 ₽
  • Уникальность: партнерство с «Сколково», лаборатории генетики и нанотехнологий, гостевые лекции ведущих ученых.

«Океан» (Владивосток)

  • Смена: 14 дней
  • Цена: 60000−95000 ₽
  • Уникальность: программы с Китаем и Южной Кореей (языковые обмены), новый кампус с панорамными окнами и smart-освещением.

«Алые паруса» (Подмосковье)

  • Смена: 12 дней
  • Цена: 50000−75000 ₽
  • Уникальность: киберлагерь с киберспортивными турнирами, 70% новых вожатых — выпускников ведущих вузов страны (МГУ, ВШЭ, др).

«Байкальские каникулы» (Иркутск)

  • Смена: 10 дней
  • Цена: 40000−65000 ₽
  • Уникальность: деликатная адаптация для детей с РАС, проживание в эко-куполах с подогревом.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».