Топ-5 детских лагерей в июне 2025 года

В российских регионах уже начались или вот-вот начнутся летние каникулы. Часто родители отправляют детей отдохнуть в лагерь. О популярных направлениях детского летнего отдыха в июне 2025 года рассказал Финансам Mail кандидат экономических наук, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.