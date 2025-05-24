Топ-5 детских лагерей в июне 2025 года

Ключевыми факторами, которые влияют на стоимость отдыха в детском лагере, по данным Гареева, становятся:
- Локация — Крым и Краснодарский край подорожали на 15−20% из-за транспортной логистики;
- Новые требования к безопасности — обязательное видеонаблюдение, усиленные медпункты;
- Инфраструктура — лагеря с собственными аквапарками и STEM-лабораториями стоят дороже;
- Питание — в 2025 году больше лагерей перешли на «шведский стол» с фермерскими продуктами.
«В стандартную путевку обычно включены: проживание — 2−3 человека в номере, кондиционеры в южных регионах; 5-разовое питание (с индивидуальным меню для аллергиков); процедуры по оздоровлению (ежедневные медосмотры, соляные пещеры, иппотерапия); цифровая безопасность (Wi-Fi с родительским контролем, трекеры для детей); образовательные программы (робототехника, VR-курсы, финансовая грамотность)», — рассказал экономист.
Роман Гареев также рассказал, какие лагеря наиболее привлекательны для детского отдыха.
«Артек» (Крым)
«Сириус» (Сочи)
- Смена: 24 дня
- Цена: 90000−140000 ₽
- Уникальность: партнерство с «Сколково», лаборатории генетики и нанотехнологий, гостевые лекции ведущих ученых.
«Океан» (Владивосток)
- Смена: 14 дней
- Цена: 60000−95000 ₽
- Уникальность: программы с Китаем и Южной Кореей (языковые обмены), новый кампус с панорамными окнами и smart-освещением.
«Алые паруса» (Подмосковье)
«Байкальские каникулы» (Иркутск)
- Смена: 10 дней
- Цена: 40000−65000 ₽
- Уникальность: деликатная адаптация для детей с РАС, проживание в эко-куполах с подогревом.
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