Топ-5 банковских вкладов сроком на три месяца на 24 мая

Максимальную ставку на данный момент предоставляет Московский кредитный банк — 23% годовых для новых клиентов при минимальной сумме размещения 10 тысяч рублей. Для текущих клиентов банка ставка составляет 19,5% годовых при вкладе от 10 тысяч рублей и 19,8% — при сумме от 3 миллионов рублей.