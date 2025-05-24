Топ-5 банковских вкладов сроком на три месяца на 24 мая

После заседания совета директоров Банка России 25 апреля 2025 года, на котором ключевая ставка была сохранена на уровне 21%, кредитные организации приступили к корректировке условий по депозитным продуктам.
Максимальную ставку на данный момент предоставляет Московский кредитный банк — 23% годовых для новых клиентов при минимальной сумме размещения 10 тысяч рублей. Для текущих клиентов банка ставка составляет 19,5% годовых при вкладе от 10 тысяч рублей и 19,8% — при сумме от 3 миллионов рублей.
Ак Барс Банк предлагает разместить средства на три месяца под 20,6% годовых при минимальном депозите от 10 тысяч рублей.
Ставку 20% годовых для трехмесячных вкладов предоставляет банки «Дальневосточный» (от 150 тысяч рублей) ит Уральский Финансовый дом (от 500 тысяч рублей).
В Совкомбанке можно разместить средства под 19,8% (от 10 тысяч рублей).
Ставка в Транскапитал банке составляет 19,75% годовых, размер депозита — от 300 тысяч рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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