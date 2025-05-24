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Соцвыплаты пенсионерам увеличат в июне

С начала лета в России вступают в силу новые правила по социальным выплатам. С 1 июня отдельные категории граждан ощутят позитивные изменения в своих кошельках, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

В первую очередь это коснется пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, а также инвалидов I группы и других социально незащищенных слоев населения.

Тем, кто отметит 80-летний юбилей, государство удвоит фиксированную часть пенсии, что означает прибавку в 8 907,70 рублей. Инвалиды I группы, получившие этот статус в мае, также увидят увеличение выплат.

Кроме того, пенсионерам, которые содержат нетрудоспособных членов семьи, полагается дополнительная выплата в размере 2 969,23 рубля на каждого иждивенца.

Важно отметить, что индексация происходит автоматически, поэтому нет необходимости подавать какие-либо заявления. Однако, если вы соответствуете всем критериям, но не получили надбавку, следует обратиться в Социальный фонд для уточнения информации.