Россия сократила ввоз иностранного вина

Согласно расчетам, на российский рынок в январе-марте было ввезено из-за рубежа вина на 119,6 миллиона долларов, что вдвое меньше уровня годом ранее. Импорт сократился от всех стран-поставщиков.
Крупнейшим поставщиком в первые три месяца текущего года осталась Италия, при этом ее продажи рухнули в 2,8 раза, до 32,4 миллиона долларов. Импорт вина из Грузии просел в 2,4 раза и составил 27,6 миллиона долларов, а из Латвии — на 10%, до 25,4 миллиона. Четвертое место сохранила за собой Польша, ввоз откуда уменьшился в 1,8 раза — до 9,8 миллиона долларов.
Португалия несмотря на снижение поставок вина на треть в годовом выражении — до 6,2 миллиона долларов — смогла вытеснить Испанию с пятого места. Та из-за падения экспорта в Россию до 2,2 миллиона долларов с 10,9 миллиона годом ранее теперь занимает лишь девятую позицию.
В десятку главных продавцов вина на российский рынок также входят Чили (5,2 миллиона долларов), Литва (3,8 миллиона), Германия (3,3 миллиона) и Франция (0,7 миллиона долларов).