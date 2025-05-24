Россия сократила ввоз иностранного вина

Крупнейшим поставщиком в первые три месяца текущего года осталась Италия, при этом ее продажи рухнули в 2,8 раза, до 32,4 миллиона долларов. Импорт вина из Грузии просел в 2,4 раза и составил 27,6 миллиона долларов, а из Латвии — на 10%, до 25,4 миллиона. Четвертое место сохранила за собой Польша, ввоз откуда уменьшился в 1,8 раза — до 9,8 миллиона долларов.